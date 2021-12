Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato/ Su Italia 1 il film con Gene Wilder

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, film di Italia 1 diretto da Mel Stuard

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 24 dicembre 2021, a partire dalle 16.15. Il fantasy è distribuito da Cinema International Corporation, Warner Home Video e prodotto da Wolper Pictures Ltd. La pellicola del 1971 è diretta da Mel Stuard, in 10 anni di carriera ha curato le riprese di 6 film. Il protagonista principale è Gene Wilder, in 25 anni di carriera ha interpretato 21 film, il più famoso è La signora in rosso.

Un anello per Natale/ Su Rai 2 il film con Liliana Tandon

Fino ad oggi nonostante la sua bravura non ha vinto nessun premio importante ma ottenuto diverse nomination. Nel 1975 ha ricevuto la candidatura al Premi Oscar come migliore sceneggiatura non originale per Frankenstein Junior. Ha ricevuto anche 2 nomination Golden Globe per Wason Lits con omicidi e Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Fanno parte del cast anche Jack Albertson, Julie Dawn e Peter Ostrum.

In gara per Natale/ Su Rai 2 un film per celebrare questo periodo speciale

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, la trama del film: la storia di Charlie Bucket

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato racconta la storia del piccolo Charlie Bucket che vive insieme ai suoi quattro nonni in una casetta situata vicino alla fabbrica di cioccolato di proprietà del famoso Willy Wonka. Dopo ripetuti tentativi da parte di alcuni concorrenti disonesti operanti nel settore dolciario, di rubare le ricette dei suoi dolci, Wonka decide di scomparire dalla scena pubblica. Si chiude dentro la sua fabbrica e non esce per molti anni, fino a quando un giorno indice un concorso: i fortunati che troveranno i cinque biglietti dorati contenuti in altrettante tavolette di cioccolato vinceranno oltre che la fornitura a vita di dolciumi Wonka anche una visita guidata all’interno della fabbrica. Si scatena una caccia al tesoro e i primi quattro biglietti dorati vengono trovati.

Belle e Sebastien: Amici per sempre/ Su Rai 1 il film con Félix Bossuet

Charlie spera di rimediare qualche spicciolo per acquistare una tavoletta di cioccolato ed essere l’ultimo fortunato vincitore. Questa volta la fortuna è dalla sua parte, perché il bambino trova dei soldi per terra e corre subito a comprare la tavoletta di cioccolato Wonka: incredibilmente trova l’ultimo biglietto dorato. Turbato dalla felicità si presenta alla fabbrica del cioccolato accompagnato dal nonno, ma la visita dentro la fabbrica è alquanto particolare: i quattro bambini che vi hanno partecipato vengono eliminati dai loro vizi in maniera quasi surreale. Charlie che data la sua povertà, vizi non può permetterseli prosegue la sua avventura e quello che accadrà cambierà definitivamente la sua vita e quella della sua famiglia.

Video, il trailer del film “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”





© RIPRODUZIONE RISERVATA