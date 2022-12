Wilma De Angelis, chi è/ “Sono stata l’amante del pianista di Little Tony”

Wilma De Angelis, chi è: la carriere come cantante e in tv

Wilma De Angelis sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di oggi, sabato 10 dicembre, di Verissimo. Nata a Milano nel 1930, Wilma De Angelis si è affermata come cantante a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il suo debutto al Festival di Sanremo è arrivato nel 1959, con il brano “Nessuno”, abbinata a Betty Curtis, e “Per tutta la vita”, insieme a Jula de Palma. La sua terza partecipazione, nel 1961, è stata con il celebre brano “Patatina” di Gianni Meccia. Nel 1979, grazie all’amico Paolo Limiti, approda su Telemontecarlo come ospite di Luciano Rispoli a “Tappeto volante” e con il programma “Telemenù”. In seguito conduce altri programmi culinari come “La spesa di Wilma”, “Complimenti allo chef” e “A pranzo con Wilma”.

Wilma De Angelis: "Sono stata per 10 anni l'amante del pianista di Little Tony"

Per quanto riguarda la vita privata, Wilma De Angelis è sempre stata molto riservata. Nel 2019, nella trasmissione Vieni da me di Caterina Balivo, la cantante ha rivelato di avere avuto una relazione con il pianista di Little Tony: “Negli anni Sessanta durante uno spettacolo dedicato ai film Disney, conobbi questo bellissimo uomo che era il pianista di Little Tony. Io mi innamorai subito di lui, ma dopo mesi, Little Tony mi disse che era sposato e aveva tre figli. Sono stata quasi dieci anni la sua amante. Ero diventata anche amica della moglie. Sapevano tutti della nostra storia e a me andava bene perché io non volevo sposarmi e non volevo un uomo che mi tappasse e ali”. Tutto questo è successo prima di incontra Gianni, suo compagno da molti anni e più giovane di lei di 10 anni.

