«Sono stata vaccinata già con entrambe le dosi, rientravo tra le over over…», ha rivelato Wilma De Angelis nella lunga intervista a Oggi è un altro giorno. La cantante 91enne ha ricordato i suoi inizi: «Mio padre non era tanto d’accordo sul vedermi cantare, ma poi s’è convinto ed è diventato il mio primo ammiratore. Purtroppo l’ho perso presto, dopo il mio secondo Festival di Sanremo: so che in questi tantissimi anni m’è vicino e mi segue».

GIANNI, COMPAGNO WILMA DE ANGELIS/ "Insieme da 26 anni, ma viviamo in case diverse"

Wilma De Angelis ha poi parlato del rapporto speciale con Mina: «Che tempi, che tempi: eravamo arrivate a Sanremo insieme. Io avevo cantato “Nessuno a Sanremo”, era una canzone melodica ma Mina la ribaltò. E’ una persona che io adoro, che seguo da lontano e che non dimenticherò mai. Il nostro duetto ha fatto un po’ la storia».

Lino Banfi/ "Mi sono commosso per la morte di Milva"

WILMA DE ANGELIS: “HO LA SENSAZIONE DI NON POTERCELA FARE”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Wilma De Angelis ha parlato del suo legame con Paolo Limiti: «Paolo Limiti è stato un grande amico, una persona meravigliosa. Ho conosciuto Paolo per caso, in un momento molto critico della mia vita. Era mancata mia mamma e vivevo un momento lavorativo complicato, in Italia non c’era più niente da fare per noi. Paolo mi trascinò in radio, mi disse di cantare pezzettini di canzoni per gioco. Poi mi fece fare una pubblicità e portò la cucina in tv». Poi l’artista si è sfogata: «Sono molto giù in questo periodo, ho la sensazione di non potercela fare. Davanti a una telecamera o davanti al pubblico trovo coraggio e entusiasmo».

LEGGI ANCHE:

Wilma De Angelis "La cover di Lady Gaga? Ho sofferto"/ "Mi davano della porcona..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA