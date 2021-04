Wilma De Angelis “La cover di Lady Gaga? Ho sofferto”/ “Mi davano della porcona…”

Wilma De Angelis, signora della televisione italiana che, nel corso della sua lunghissima e straordinaria carriera ha condotto programmi di successo e recitato in film importanti, ha conquistato tutti regalando al proprio pubblico un remake di Bad Romance, il successo di Lady Gaga. Nel 2011, l’artista ha regalato una performance straordinaria ai propri telespettatori sulle note della canzone della popstar mondiale ricevendo l’affetto del suo pubblico. Tutto avvenne all’interno di un programma condotto da Paola Perego. Con la sua voce straordinaria, interpretò una cover in italiano di Bad Romance di Lady Gaga, intitolata Dimmi di sì. Il successo ottenuto fu straordinario dall’artista che non si aspettava affatto l’affetto da parte del suo pubblico. Da sempre molto ironica, la De Angelis dimostrò ancora una volta tutto il suo immenso talento. Parlerà di quell’esibizione durante la puntata di Oggi è un altro giorno di cui è ospite oggi?

WILMA DE ANGELIS, COME E’ NATA LA COVER DI LADY GAGA

Come nacque l’idea di fare una cover in italiano di Bad Romance, uno dei brani più famosi di Lady Gaga? A svelarlo fu proprio la De Angelis in un’intervista rilasciata ai microfoni di Davide Maggio. “Nel corso del programma di Paola Perego, dopo che avevo interpretato Uomini Soli e un altro pezzo di Laura Pausini, Anna Pettinelli – che è sempre un po’ provocatoria – disse che cantavo sempre canzoni melodiche e che le sarebbe piaciuto sentirmi cantare un pezzo di Lady Gaga. Paola ha colto la palla al balzo e il mercoledì successivo… Bad Romance! E’ stato un gioco”, raccontò all’epoca la signora De Angelis. Un’esibizione di grande successo che, tuttavia, fece soffrire molto Wilma De Angelis. “Mi hanno dato della “vecchia pazza” o, ancora peggio, dopo il bis a Domenica In in cui ero accompagnata da alcuni ballerini, mi hanno dato della “porcona” (ridiamo, ndr). Ho sofferto davvero.”, raccontò ancora all’epoca la De Angelis.

