Wilma Facchinetti, preoccupazione per la figlia Liv/ “Febbre a 40 dal 18 febbraio”

Mercoledì 8 febbraio Lavinia, figlia di Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, ha compiuto sette anni. La bambina, come rivelato dalla mamma su Instagram, non ha potuto festeggiare il suo compleanno e ha dovuto annullare la festa a causa della febbre molto alta. Nelle ultime ore Wilma Facchinetti ha aggiornato i suoi dolore sulle condizioni di salute della piccola Liv, ammalata da più di due settimane: “Ancora senza risposta per tutta questa febbre. Abbiamo scartato: Covid, Influenza A, Influenza B, Rsv. Febbre a 40 dal 18 febbraio con remissione di 4 giorni settimana scorsa”, ha scritto.

Mamma Wilma ha spiegato che alla figlia è tornata la febbre alta dopo quattro giorni di pausa, nonostante avessero scartato diverse opzioni come Covid, influenza australiana, virus dell’influenza B e virus respiratorio sinciziale.

Come sta Liv, la figlia di Francesco Facchinetti?

Ma Liv ha continuato ad avere la febbre: “Non è strepto, è virale. La sovra infezione da strepto l’ha avuta 2 settimane fa, passata con antibiotico. È asintomatica per urinarie quindi non ha fatto l’esame. Non ha la tosse quindi non ha fatto rx. Non ha raffreddore. Nessun altro sintomo. Non sembra avere linfonodi aumentati”, ha scritto ieri Wilma Facchinetti sera prima di mettere load figlia a letto con 39.5 di febbre e del ghiaccio sulla testa. Questa mattina sono andate a fare una serie di esami per trovare finalmente una risposta. “La radiografia del torace ha indicato una leggera bronchite. L’urina invece è ok”, è stato il primo aggiornamento. Poi ha rivelato che dagli esami del sangue è emerso che Liv ha le transaminasi molto alte, per questo si aspetta una diagnosi positiva per la mononucleosi.

