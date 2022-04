Wilma Faissol, moglie Francesco Facchinetti/ “É migliore di me in tutto”

Wilma Faissol, moglie Francesco Facchinetti: “Ci siamo sposati di nuovo”

Wilma Faissol è la donna che ha rapito il cuore di Francesco Facchinetti che, con lei, ha deciso di pronunciare il fatidico sì per ben due volte ribadendo così il loro amore. Dopo averla sposata nel 2021, Wilma e Facchinetti si sono risposati nel 2020 a sorpresa come ha annunciato lo stesso Facchinetti sui social. “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe…che tamarro!”, aveva annunciato Facchinetti su Instagram.

La stessa Wilma, poi, aveva aggiunto: “Io e il Fakko ci siamo sposati in comune nel 2014 e dovevamo fare la festa nell’estate 2015, ma sono rimasta incinta della Liv. Quando finalmente ci siamo organizzati per farla in primavera quest’anno…è arrivato il Coronavirus. Quindi Francesco Facchinetti ha deciso di fare una mini-festa solo per noi a Luglio”. Un amore coronato dalla nascita di due figli che, insieme a Mia, la figlia che Facchinetti ha avuto da Alessia Marcuzzi e alla figlia che Wilma ha avuto da una precedente relazione, riempiono d’amore la vita dei genitori.

La dedica di Francesco Facchinetti alla moglie Wilma Faissol

Oltre a condividere i momenti belli, Wilma Faissol e Francesco Facchinetti condividono anche i momenti difficili come quello che ha dovuto affrontare Wilma nelle scorse settimane a causa di un incidente cadendo dal cavallo. Con una foto in cui Wilma è in ospedale, Facchinetti ha dedicato delle parole importanti alla moglie dimostrandole non solo amore, ma anche supporto e ammirazione per la forza che dimostra puntualmente.

“Mia moglie…Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me. Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l’ora di vedere la mamma”, scrive Facchinetti lo scorso marzo mentre pochi giorni fa Wilma ha pubblicato la prima foto della sua uscita da casa dopo l’incidente.

