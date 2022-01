Wilma Faissol, moglie Francesco Facchinetti in codice rosso/ Cos’è successo, come sta

Notte in ospedale per Wilma Helena Faissol, ricoverata ieri in codice rosso. La modella brasiliana, moglie di Francesco Facchinetti, è stata vittima di una caduta da cavallo, durante la quale ha perso il cap (casco per equitazione, ndr). Lo zoccolo dell’animale gli è passato sopra la testa, quindi la 39enne ha riportato un taglio dietro alla nuca e uno sul mento. Per questo Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol sono corsi in ospedale. Per fortuna si è tutto risolto per il meglio: commozione cerebrale e qualche punto di sutura per la donna.

Ma Francesco Facchinetti su Instagram ha spiegato che non è stato semplice per sua moglie ricevere subito le cure dei sanitari. «Wilma è stata parcheggiata al pronto soccorso di Desio. Aveva mal di testa e nausea, un sospetto trauma cranico, ma i medici ci hanno detto che prima di una tac ci sarebbero volute 6 ore. A quel punto mi sono consultato con i miei medici di fiducia. E, vista l’assurdità della situazione, ho deciso di riportarla a casa», ha raccontato Francesco Facchinetti.

FRANCESCO FACCHINETTI “POTEVA ANDARE PEGGIO”

La situazione però non è migliorata a casa, anzi. Wilma Helena Faissol si è sentita nuovamente male. Quindi, la coppia in serata è tornata in ospedale, al pronto soccorso di Cantù, dove stavolta la modella ha ricevuto tutte le cure del caso. «Mia moglie è stata ricoverata in codice rosso, gli hanno fatto tutti gli esami neurologici, tac compresa e fortunatamente oggi è potuta tornare a casa», ha aggiunto Francesco Facchinetti sui social, dove ha pubblicato una foto di lui e sua moglie che si tengono per mano. «I miei medici hanno detto che doveva essere immediatamente visitata alla testa (Tac, etc). Non ho voluto litigare, anche se ero molto inca**ato». Ma oggi, che è il compleanno di Wilma, le ha voluto dedicare un’altra storia carica di sollievo: «Poteva andare molto peggio, quando un cavallo di 600 chili ti passa sopra la testa e tu perdi il casco ti può andare veramente male».

