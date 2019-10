Wilma Faissol si “vendica” di Francesco Facchinetti/ Foto: “Le sue scoreg*e..”

Quella composta di Wilma Faissol e Francesco Facchinetti è una delle coppie più amate dal web. Entrambi sono infatti molto social e mostrano attraverso i propri canali momenti di vita quotidiana in famiglia. L’ironia è sicuramente la caratteristica più evidente in questa coppia che si punzecchia spesso e volentieri, scatenando l’ilarità del web. È proprio quello che è accaduto nelle ultime ore, con una foto pubblicata da Wilma su Instagram. In questa la modella di origine brasiliana è in posa con Francesco e i loro due figli, Leone e Liv, ma si nota subito che il bambino ha il volto disgustato ed è intento ad otturarsi in naso con una mano, come di fronte ad un odore sgradevole. Una foto, questa, che la Faissol pubblica infatti solo per prendersi una piccola vendetta su suo marito.

Wilma Faissol, la “vendetta” sul marito Francesco Facchinetti

La didascalia che accompagna la foto pubblicata da Wilma Faissol dà la spiegazione allo scatto in questione: “Nessuno parla della tensione che prova il matrimonio quando tuo marito inizia a perdere l’udito e crede che nessuno sente le sue scoregge #thefacchinettis #behindthescenes #punintended #vitadacoppia #marriedlife #itsgreat” Una simpatica vendetta quella della Faissol su suo marito, che trova su Instagram tanti apprezzamenti. “Mi fai morire sei troppoo forte!” scrive qualcuno, e ancora “Non vabbè, tu si che sei una grande. Hai fatto proprio bene, magari adesso si placherà!”; “Grande! Devo farlo anche io con mio marito!” aggiunge ancora una follower.





© RIPRODUZIONE RISERVATA