Wilma Goich a Daniele Dal Moro: “Mi mancano i nostri sguardi”/ Lui in lacrime

La sorpresa di Daniele Dal Moro a Wilma Goich

Serata di sorprese per Daniele Dal Moro. Dopo la lunga lettera della mamma, al Grande Fratello Vip è arrivata Wilma Goich per parlare con quello che all’interno della casa era uno dei suoi amici più stretti. “Antonino mi ha detto di dirti che sei un grande. Ho voluto freezarti perché sono emozionata anche io. Mi manchi, mi mancano i nostri discorsi, i nostri sguardi, la sicurezza che mi hai sempre dato, durante i miei momenti di paura, di nervosismo, di rabbia e di tristezza”.

L’ex concorrente ha proseguito: “Mi manca tutto ma devo dirti una cosa. Ho notato in te un certo nervosismo e una certa rabbia e mi sono chiesta perché, che sei così dolce e sensibile, debba avere questi scatti. Nell’ultimo periodo ti sei addolcito e questa dolcezza arriva a me e a tutti. C’è una persona che ti vuole molto bene che è Gian Lorenzo che spera di conoscerti e di incontrarti. Sii sempre dolce così come sei. Voglio sapere se hai chiuso il cerchio e se sei pronto a ricominciare”.

Daniele Dal Moro a Wilma: “Mi manchi tanto”

Dopo aver ascoltato il discorso di Wilma Goich, Daniele Dal Moro è scoppiato in lacrime. Emozionatissimo, ha risposto all’amica: “Mi manchi tanto. Per me sono andate via tante persone fondamentale. Wilma è l’unica persona con la quale parlavo, tanto che ho fatto una palla e le ho dato il suo nome”. Lei ha confermato di aver visto e apprezzato.

