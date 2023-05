Wilma Goich a Sanremo 2024?/ Dopo il GFvip 7 arriva l’appello, intanto Amadeus…

Grande fratello vip 7, Wilma Goich si candida alle selezioni per il Festival di Sanremo 2024

Wilma Goich é in lizza per l’ingaggio nel cast dei concorrenti di Sanremo 2024, o almeno questo é stando alla sua candidatura inoltrata all’organizzazione del prossimo Festival della Canzone italiana. In un nuovo intervento post-Grande Fratello vip 7 concesso on air su RTL 102.5, la cantante e musicista si candida alle selezioni del cast dei competitor di Sanremo 2024, con tanto di richiesta di collaborazione musicale avanzata alle nuove generazioni di artisti:

“Voglio andare a Sanremo. Vorrei un brano scritto da un cantante giovane perché mi sento giovane. Non trap. Un brano pop, attuale. Mi piacerebbe un brano scritto da Gabbani, Tommaso Paradiso. Ho fatto tutto, anche un reality, a questo punto vorrei Sanremo”, é il messaggio che rilascia sulle frequenze radiofoniche di RTL 102.5,l’ex gieffina concorrente al Grande Fratello vip 7 nel nuovo intervento registrato on air su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 play. Ma non é tutto.

Perché, incalzata da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Alessandra Vatta, speaker e vj di Trend & Celebrities on air su RTL 102.5 la papabile concorrente a Sanremo 2024 post-Grande Fratello vip, Wilma Goich, svela inoltre la conseguenza post-reality subita al rientro dal gioco dei vipponi, nella sua vita reale: “Vado a letto tardi, non prendo sonno prima delle 3 di notte”.

Amadeus boccia Wilma Goich?

Insomma, la cantante intende tornare ad attivarsi nel mondo dell’industria della musica made in Italy, segnando un debutto al prossimo Festival della Canzone italiana, nonostante l’insonnia. Il disturbo subentrato nella sua vita per effetto della partecipazione al gioco della Casa più spiata d’Italia. E una domanda sorge ora spontanea.

Che Amadeus, preannunciato riconfermato direttore artistico del Festival, possa accogliere la candidatura della cantante fino a promuovere Wilma Goich nel cast dei concorrenti Big in corsa a Sanremo 2024? Nel frattempo, intanto, il più giovane tra i Big promossi da Amadeus a Sanremo 2023, LDA, si direbbe prossimo ad una nuova reunion live in coppia con il padre d’arte, Gigi D’Alessio, prevista all’evento partenopeo del Gigi Uno come te: ancora insieme.











