Wilma Goich accusa Carolina Marconi: “È un’arpia!”/ Lei piange dopo la diretta: “Io falsa? Vedo cose assurde”

Carolina Marconi piange dopo la diretta del Grande Fratello Vip: “Mi hanno detto che sono falsa, loro però…”

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 è stata caratterizzata da un’accesa lite tra donne. Grande protagonista Carolina Marconi che si è ritrovata al centro di una serie di accuse dopo la visione di un filmato in cui lanciava stoccate ad alcune coinquiline, Giaele e Pamela Prati in primis. La Marconi è stata dunque accusata di essere ‘falsa’, appellativo che, dopo la puntata, l’ha portata a sfogarsi tra le lacrime in confessionale.

“Quando vedo quei video io ci rimango male, perché ci affezioniamo qui, stiamo insieme 24 ore su 24. – Ha esordito Carolina tra le lacrime. Poi sul conto di Pamela Prati ha dichiarato – Comportamenti assurdi, non sicuramente da una donna di 63 anni. La vedo una donna un po’ capricciosa, non dà il buongiorno, non risponde quando le parli…” Così ha concluso: “Mi danno della falsa e ci rimango male, anche perché non lo dicono in faccia ma in puntata!”

Carolina Marconi rilancia dunque l’accusa di essere falsa alle donne che l’hanno bersagliata durante la diretta; queste, però, non mollano la presa. In confessionale anche Giaele De Donà commenta l’accaduto: “Penso che lei sia una bandierina che va un po’ dove va il vento. Secondo me non è venuta fuori bene.”

Ad avanzare le accuse più dure contro Carolina è però Wilma Goich. Confrontandosi con Pamela Prati, le dice: “Carolina? È un’arpia, lei rivolta le cose, è pazzesco! È come se non volesse riconoscere che lei sbaglia. Lei non sbaglia mai!” tuona infine in confessionale. Dichiarazioni che potrebbero accendere nuovo scontri nella diretta di giovedì.

