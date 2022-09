Wilma Goich al GF Vip 2022 come sosia di Gemma Galgani?/ L’ironia del web “Stesso…”

Wilma Goich e la somiglianza con Gemma Galgani

Wilma Goich è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip 2022. La cantante è entrata nella casa di Cinecittà durante la seconda puntata del reality. L’ingresso di Wilma Goich ha subito scatenato la reazione del popolo del web che hanno visto nell’aspetto fisico della Goich una discreta somiglianza con Gemma Galgani. La dama storica del trono over di Uomini e Donne è stata accostata più volte al reality show, ma alla fine, Gemma è rimasta nella trasmissione di Maria De Filippi che le ha regalato notorietà e popolarità.

Tuttavia, l’immagine di Wilma Goich avrebbe confuso qualche utente come testimonia un post pubblicato dalla pagina Instagram “mondo Reality” sotto cui sono piovuti decine di commenti.

Wilma Goich e Gemma Galgani: i commenti dei fan del Grande Fratello Vip 2022

“Ma è Gemma 2.0?”, chiede la pagina Instagram “Mondo Reality” ai propri followers confrontando le foto di Wilma Goich e Gemma Galgani. Tanti i commenti sotto il post. Da una parte c’è chi riconosce effettivamente una somiglianza tra la cantante e la dama storica di Uomini e Donne e, dall’altra, c’è chi dà la colpa ai ritocchini a cui si sarebbero sottoposte entrambe.

C’è poi chi sottolinea come il paragone non abbia ragione d’esistere avendo da una parte una vera artista e dall’altra una donna che ha ottenuto popolarità partecipando ad un programma per trovare l’amore. E voi, la vedete la somiglianza? Guardate la foto qui in alto e giudicate voi.

