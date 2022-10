Wilma Goich ancora contro Nikita/ “Solo ora parla del suicidio”, il web la sbugiarda

Nikita rivela i suoi problemi di depressione e i pensieri suicidi al GF Vip

Nikita Pelizon è stata più volte attaccata da Cristina Quaranta a causa del suo “sorriso stampato in faccia” che irrita l’ex velina di Striscia. Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022, allora, Alfonso Signorini chiede alla modella se dietro quel sorriso si nascondesse una verità più profonda e intima.

Nikita Pelizon ammette di aver sofferto di depressione all’età di 16 anni: “Io dopo tanti anni di down ho deciso di cercare di avere sempre il sorriso. Poi quando qualcuno mi aggredisce o mi fa innervosire questo sorriso mi viene più automatico ma perché è di nervosismo”. E ancora: “Di base inizia per d e ha due esse dentro, ne abbiamo parlato spesso in queste serate, e la seconda è che pensavo spesso al suicidio“. Il conduttore è rimasto scosso e ha avvisato la gieffina che, nella puntata successiva, avrebbero affrontato meglio l’argomento. Questo, però, ha suscitato la reazione di Wilma Goich.

Wilma Goich furiosa contro Nikita: le sue dichiarazioni

Wilma Goich, nonostante gli altri concorrenti abbiano fatto la pace con Nikita Pelizon, è rimasta della sua posizione. La cantante, come riporta Biccy, ha continuato ad attaccare la modella: “Questa (Nikita) non ha mai detto nulla per un mese e guarda caso ieri sera parla del suicidio?“

Il web, però, ricorda che Nikita avesse già parlato del suo passato di depressione proprio a Wilma Goich: “La vita non è sempre una passeggiata serena e semplice. Come te, anche io in passato ho dovuto affrontare momenti duri e complicati. Una volta ricordo che è stata particolarmente difficile. Avevo circa 16 anni e ho pensato di farla finita e di andarmene. Diciamo che mi sono detta ‘la vita è mia e decido io come e quando finirla’. Per me era arrivato il momento di andarmene. Ci pensavo sul serio e avevo preparato e pianificato tutto. Per fortuna poi mi hanno fermata giusto in tempo, prima che lo facessi davvero. Adesso va meglio e cerco di apprezzare le cose belle. Adesso vedo la luna, le nuvole, ascolto le persone e penso che se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così”.

