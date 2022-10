Wilma Goich attacca George Ciupilan, “E’ troppo infantile”/ Fan delusi e…

Wilma Goich bacchettata da George Ciupilan, la reazione

Wilma Goich è stata bacchettata da George Ciupilan. Dopo un aspro confronto con Nikita Pelizon, il ragazzo è intervenuto sulla vicenda cercando di far capire a Wilma che il modo in cui si era rivolto a Nikita era stato sgradevole. Chiacchierando con gli altri compagni, Wilma Goich ci era andata giù pesante dicendo: “Nikita ha la demenza giovanile”. Una frase che non è affatto piaciuta a George Ciupilan che le ha detto: “Wilma vorrei parlarti un secondo. E’ da un giorno e mezzo che ci penso se dirtelo o meno. Voglio essere sincero e dirti che determinate frasi che hai detto dopo l’incazzatura nei confronti di Nikita non mi sono piaciute. Cose che ho visto anche dopo sinceramente non mi sono piaciute, tutto qua”.

George Ciupilan attacca Wilma Goich/ "Il modo in cui ti sei rivolta a Nikita…"

A quel punto Wilma Goich ha detto di sentirsi a posto con la coscienza e ha precisato: “Anche a me non sono piaciute delle frasi di Nikita. Anche in confessionale ho detto che ieri sera ho detto un sacco di parolacce e che per tutta la settimana conto di non dirle più. Nemmeno a me piace quando uno mi dice abbassa i toni. Solo perché lei parla a bassa voce e manda frecciate a bassa voce? No grazie. Sono incavolata nera perché c’è modo e modo di dire le cose. E non si può sempre risolvere dicendo io non sapevo. Tutte le cose che sbaglia le giustifica così. Allora impari e poi parli”.

GF Vip, Wilma Goich insulta Nikita Pelizon/ "Ha puntato Ciupilan per strategia"

Wilma Goich infastidita da George Ciupilan: “E’ troppo infantile e…”

Wilma Goich si è detta infastidita per il fatto che George Ciupilan le abbia fatto la ramanzina. Parlando con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip, la donna ha spiegato che George sarebbe troppo infantile per comprendere: “Prima è venuto George “senti vorrei dire delle cose, posso parlarti?”. Certo gli ho detto che puoi parlarmi. “No sai hai detto due o tre frasi a Nikita non belle. Vorrei farti notare che…”. Io sono stata zitta. Mi ha detto che non devo alzare la voce con lei. E lei chi è? Mi ha detto di abbassare i toni. George è stato troppo infantile in questo. Nonostante sia molto intelligente e più maturo dei suoi vent’anni, certe cose non può capirle”.

Wilma Goich attacca Marco Bellavia "Mi ha fatto sentire una mer*a"/ "Rimasta male"

Wilma Goich continua ad essere arrabbiata con Nikita tanto che stamattina parlando con Charlie Gnocchi ha confidato: “Mi arrabbio se una persona mi dice di abbassare i toni solo perché le ho detto d’imparare a chiedere. Io sono 77 anni che chiedo mentre lei risolve dicendo di “non sapere”. Come finirà tra Wilma Goich e Nikita Pelizon? Tra le due ci sarà un confronto messo in piedi da Signorini per calmare le acque?











© RIPRODUZIONE RISERVATA