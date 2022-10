Wilma Goich attacca Marco Bellavia “Mi ha fatto sentire una mer*a”/ “Rimasta male”

Grande Fratello Vip 2022, Wilma Goich ancora contro Marco Bellavia

Ieri sera la puntata del Grande Fratello Vip 2022 è stata segnata dall’atteso ritorno di Marco Bellavia, dopo il suo ritiro dal gioco. Prima l’intima chiacchierata in studio assieme ad Alfonso Signorini e, a seguire, l’ingresso nel giardino della Casa, sempre accompagnato dal conduttore, per un confronto con gli ex coinquilini. In quell’occasione l’ex volto di Bim Bum Bam ha palesato tutta l’amarezza e la delusione per non aver ricevuto da loro sostegno né solidarietà, fatta eccezione per alcuni di loro.

Tuttavia le reazioni a caldo dei concorrenti dopo la puntata sono state molteplici, e quella che più di tutte ha fatto discutere è stata quella di Wilma Goich. Come riporta Biccy, infatti, la cantante anziché ammettere le sue colpe avrebbe ulteriormente attaccato Bellavia per aver fatto passare i suoi ex coinquilini per quello che non sono. “Mi sono sentita mitragliata” il suo sfogo nella notte, che prosegue così: “Se vieni in pace non puoi dire ‘io vi accuso tutti tranne due o tre persone’. No ragazzi non va bene. Non vieni qui appoggiato pronto a buttarci cose addosso. Non va bene“.

Wilma Goich delusa da Marco Bellavia: “Mi ha fatto sentire una mer*a“

Wilma Goich ammette di esserci rimasta male per le accuse ricevute da Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022. A dire della cantante, infatti, avrebbe fatto più bella figura a tornare a Cinecittà per lanciare un messaggio positivo piuttosto che per attaccare i suoi ex compagni di viaggio: “Io ci sono rimasta male, e mi ha fatto sentire ancora una mer*a. Se tu vieni qui ancora al GF e hai questa bella occasione non ci dici che siamo tutte delle me**e. Poteva dire ‘quello che è stato è stato, l’importante è stare tutti insieme’“.

Sfogandosi nella notte, la Goich rettifica: “Non ha detto che siamo me**e, ma è come se l’avesse detto, il senso era quello. Anzi a noi ci hanno urlato con il megafono che siamo delle me*de. Siamo persone adulte, non siamo dei ragazzini che ci possono parlare così“. Il suo sfogo è stato aspramente criticato dal pubblico, che sul web le ha fatto notare di non aver capito la lezione: “Wilma che si lamenta perché marco li ha attaccati troppo, poverini si sono sentiti mitragliati. Ovviamente non ce la fanno a capire, perché pensano solo alla loro immagine e gli rode così tanto che lì ha fatti sentire piccoli davanti a tutta Italia con signorilità“.

Wilma che si lamenta perche marco li ha attaccati troppo, poverini si sono sentiti mitragliati. Ovviamente non ce la fanno a capire, perché pensano solo alla loro immagine e gli rode così tanto che lì ha fatti sentire piccoli davanti a tutta italia con signorilità. #gfvip — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) October 21, 2022

Wilma ha avuto il coraggio di dire :

ci sono rimasta male.

Cioè lei, che gliene ha urlate di ogni, si offende per quello che di sacrosanto Marco ha detto a tutti loro da gran signore, compreso lei

NO, MA DITEMI CHE NON E’ VERO#GrandeFratelloVip #gfvip7 #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/HdBQizoeya — alessia (@baboonjazzsoon) October 20, 2022













