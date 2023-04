Wilma Goich attacca Nikita: “Finta dalla testa ai piedi”/ “Antonella? Infantile…”

Wilma Goich contro Nikita Pelizon

La finale del Grande Fratello Vip 2022 è ormai alle porte, ma gli ex concorrenti continuano a rilasciare interviste su quelli che sono stati i loro compagni d’avventura. L’ultima è stata Wilma Goich che, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Vero si è è scagliata contro Nikita Pelizon. Tra la modella e la cantante non c’è mai stata molta simpatia. Durante la convivenza forzata nella casa di Cinecittà sono state anche le protagoniste di discussioni infuocate durante le quali sono volate parole grosse. Nikita, avendo un carattere più tranquillo, ha sempre cercato di avere un rapporto più civile anche se non è mai nata una vera amicizia.

Da quando la Goich è stata eliminata sono trascorse diverse settimane, ma la sua opinione sulla Pelizon non è affatto cambiata come fa intuire dalle seguenti dichiarazioni. “Secondo me è finta, cioè è costruita dalla punta dei capelli a quella dei piedi. Credo che non esista nella casa persona più cattiva di lei. Ha vissuto appiccicata ad Antonella, quando si sono odiate per mesi, ma chi ci crede?“, le parole della Goich.

Wilma Goich, critiche ad Antonella Fiordelisi

Wilma Goich non risparmia critiche neanche ad Antonella Fiordelisi. La cantante, sulle pagine del settimanale Vero, oltre ad aver ribadito di non credere alla sua amicizia con Nikita Pelizon, ha aggiunto: “Antonella è infantile e non riesce a capire l’astuzia di Nikita. Edoardo è uscito per colpa sua”.

Non è la prima volta che la Goich si scaglia contro Antonella Fiordelisi. Ai microfoni del GF Vip Party, parlando della fidanzata di Edoardo Donnamaria, aveva detto: “Antonella non mi fa impazzire. Fa cosa da bambina di 15 anni. Su Antonella posso dire anche che è una molto infantile, molto immatura, credo che dipenda dal fatto che è stata molto viziata dai suoi genitori, e come tutti i bambini viziati lei vuole tutto”. Dopo aver replicato una prima volta, la Fiordelisi risponderà ancora?

