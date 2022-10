Wilma Goich bacchetta Daniele Del Moro/ “Hai baciato Elenoire Ferruzzi”

Wilma Goich sostiene Elenoire Ferruzzi litigio con Daniele Dal Moro

Wilma Goich al Grande Fratello Vip 2022 si è espressa in merito alla laison Daniele Del Morto ed Elenoire Ferruzzi. La cantante, dopo l’accesa litigata tra i due, ha deciso di prendere le difese proprio di Elenoire bacchetto l’ex tronista di Uomini e Donne. Per la Goich, infatti, i comportamenti di Daniele verso Elenoire sono stati poco chiare: “tu ti sei esposto tanto, sei stato qui fuori con lei sotto le coperte fino al mattino dai. Con me queste cose non le hai fatte”.

WILMA GOICH VS NIKITA PELIZON/ "Mi ha tirato in faccia le mozzarelle"

Non solo, la cantante ha sottolineato il suo pensiero anche durante un confronto con Giaele De Donà: “si stavano scambiando dei baci a stampo e li ho beccati. – ha continuato Wilma – Qui dentro lei non aveva mai baciato nessuno e lo stesso lui. Dai, lui le ha anche detto ‘tu sei il mio Grande Fratello’. Se tu vai a dire questo ad Ele capisci che poi si illude. Una volta lui voleva lasciare il GF e ha detto a lei ‘vieni via anche tu con me’. Capisci che ci sono stati dei fatti e quelli contano. In questo lui ha sbagliato ad esporsi”.

George Ciupilan attacca Wilma Goich/ "Il modo in cui ti sei rivolta a Nikita…"

Wilma Goich sul rapporto Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi

Le parole di Wilma Goich su Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi sono chiare. Dello stesso parere è anche Giaele che in merito ai due ha raccontato: “i baci in bocca ci sono stati e li ho visti! Non puoi negare perché ho visto. Baci a stampo e dormire insieme, lei può illudersi con queste cose. Lei si è arrabbiata perché tu la vedi solo come un’amica e lei vorrebbe altro. Però si è illusa perché qualcosa ci sarà stato. Io non ho visto te baciare altre, ma Elenoire sì. Così come non ho visto che tu dormivi con altre, ma con Ele sì. Quindi addirittura io pensavo stesse nascendo qualcosa”.

GF Vip, Wilma Goich insulta Nikita Pelizon/ "Ha puntato Ciupilan per strategia"

Naturalmente le loro affermazioni hanno fatto sclerare Daniele che si è difeso dicendo: “fatti i ca**i tuoi! Tu pensa alle tue cose che ne hai di gatte da pelare. Ho fatto un decimo di quello che tu stai facendo con Antonino. Non l’ho mai illusa non ho fatto nulla di strano. Non ho mai detto che l’amavo o cose esagerate. Sono anche uno freddo di mio. A me non importa di cosa pensano fuori. A me dispiace perché pensavo di avere una persona valida, un’amica da portare fuori da qui”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA