Wilma Goich, cachet da urlo al GFvip/ Si infiamma la polemica Marco Bellavia

Grande Fratello vip, Wilma Goich percepisce un cachet stellare come Orietta Berti

Il Grande Fratello vip 7 in corso, seppur iniziato da poco, é già oggetto di accese discussioni, anche per ciò che concerne i cachet stellari che spettano ai concorrenti, tra cui Wilma Goich. Unitamente al caso Marco Bellavia, che vede il popolo del web contestare in massa il ritiro che l’ex Bim Bum Bam ha maturato a fronte del peso degli atteggiamenti avversi e a sfondo di bullismo subiti nella Casa, desta indignazione generale il corrispettivo settimanale che spetterebbe alla cantante.

Dopo il particolare diramato da Dagospia, del cachet del valore di 10mila euro spettante all’opinionista new-entry nel cast del Grande Fratello vip, Orietta Berti, suscita clamore e infiamma la polemica web per i cachet da urlo riservati ai volti tv , la presunta cifra che spetta a Wilma Goich secondo Blogtivvu: “Dagospia ha svelato il cachet a puntata (10 mila euro) di Orietta Berti con tutti gli effetti mediatici del caso. Oggi ci soffermiamo su una concorrente, stando alle nostre fonti per la sua permanenza nella casa la cantante Wilma Goich ha ottenuto un compenso settimanale di 9 mila euro”.

Del valore di 9mila euro é la somma che quindi, la cantante -fuori dalle principali classifiche di vendita in Italia da anni – percepirebbe ogni settimana per il suo soggiorno nella Casa. Questo, nonostante lei sia inoltre nella black-list dei concorrenti indesiderati del Grande Fratello vip. Il pubblico TV attivo nel web non perdona a Wilma Goich il trattamento riservato a Marco Bellavia, che, unitamente agli attacchi di altri concorrenti, ha contribuito alla scelta del ritiro dal Grande Fratello vip dell’ex volto Bim bum bam.

Wilma Goich e il guadagno da urlo, oltre le polemiche web extra-Grande fratello vip

“Sei tu la causa di tutti i tuoi mali?”,é l’esternazione incriminata di Wilma Goich tra quelle che il web non perdona alla Casa e che ha subito Marco Bellavia in reazione agli sfoghi condivisi del suo male di vivere, esploso in seguito agli attacchi dei coinquilini. Il che alimenta il fuoco della polemica sul caso Marco Bellavia:”9 mila euro a settimana per dare del “cretino” a Marco Bellavia e sputargli addosso: “Sei tu la causa di tutti i tuoi mali?” , é infatti il sentiment generale ripreso da Blogtivvu.

Che le contestazioni del web possano in qualche modo provocare una modifica del cachet percepito dalla cantante?











