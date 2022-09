Wilma Goich canta l’Ave Maria con Papa Francesco/ Video, la performance è virale

Sta letteralmente spopolando sul web Wilma Goich, nota cantante, ex moglie di Edoardo Vianello e prossima ad entrare nella casa del Gf Vip 2022. L’artista, assieme al gruppo musicale La Dolce Vita, è stata immortalata mentre si è esibita in “Ave Maria” scritta da Tony Labriola e Stefano Govoni con la voce di Papa Francesco. Come riferisce il sito del IlSole24Ore, si tratta di un progetto discografico a scopo benefico, visto che i proventi vengono interamente devoluti all’Elemosineria Apostolica della Santa Sede.

GF Vip, Edoardo Vianello rivela "Wilma Goich è molto polemica"/ L'avvertimento prima dell'ingresso nella Casa

“Una voce garbata – commenta il portale del quotidiano finanziario – ricca di toni delicati e di notevole estensione, quella della Goich, che si è fusa magistralmente con la vocalità pop classicheggiante del trio musicale Le Dolce Vita per un interpretazione letteralmente da brividi”. La Dolce Vita è un gruppo composto da Giada, Jade e Martina, tre voci di enorme talento della nuova realtà melodica italiana, capace di fondersi alla perfezione con la canzone classica e soprattutto un brano così delicato come appunto “Ave Maria”.

Wilma Goich al Grande Fratello Vip 2022/ Dal matrimonio con Edoardo Vianello alla morte della figlia Susanna

WILMA GOICH CANTA L’AVE MARIA COL PAPA: IL RICAVATO DEL BRANO IN BENEFICENZA

A rendere il tutto ancora più prezioso è stata la voce del Santo Padre, che lo scorso 31 agosto ha incontrato Wilma Goich e le altre tre artiste, nella sala Nervi del Vaticano, ed è stato proprio in quell’occasione che l’ex moglie di Edoardo Vianello ha donato la copia del cd al Santo Padre, che di risposta ha ringraziato le cantanti per il gesto di solidarietà, per poi benedirle ed invitandole a confidare nel Signore.

La canzone di Wilma Goich e de La Dolce Vita è attualmente disponibile su tutte le principali piattaforme streaming musicali, a cominciare da Spotify e iTunes, e il ricavato delle vendite, come detto sopra, andrà interamente all’Elemosineria Apostolica del Vaticano. A corredo dell’iniziativa, è stato realizzato anche un videoclip apposito, registrato come ricorda IlSole24Ore in una location decisamente suggestiva, leggasi il Vaticano, su una terrazza sui tetti della Santa Sede, da cui si vede maestosa la Basilica di San Pietro.

Concorrenti Grande Fratello Vip 7, le storie/ "La Goich soffre la perdita della figlia, Spinalbese di Belen"













© RIPRODUZIONE RISERVATA