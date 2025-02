Originaria della provincia di Savona, in Liguria, Wilma Goich è nata nel 1945 da genitori dalmati italiani: vivevano a Zara, da dove sono emigrati, per approdare in Italia. Appassionata di musica fin da bambina, nel 1965, a vent’anni, ha partecipato al Festival di Sanremo con “Le colline sono in fiore”: questa canzone le restituì una fama importante soprattutto all’estero, anche in America, permettendole di ottenere un successo straordinario che l’ha portata a partecipare negli anni dopo a kermesse di grande popolarità come ancora il Festival di Sanremo ma anche Un disco per l’estate e Canzonissima. Nel 1967 Wilma Goich si è unita in matrimonio con Edoardo Vianello, conosciuto proprio in quegli anni di carriera.

Negli anni Settanta Wilma Goich ed Edoardo Vianello hanno fondato un duo, “I Vianella”, ottenendo un buon successo anche in termini di vendita oltre che un buon riscontro da parte del pubblico. Dopo il divorzio, arrivato nel 1981, ha proseguito in solitaria la sua carriera come cantante ma anche conduttrice. Ha infatti affiancato Mike Bongiorno nel quiz “Tris” mentre molto più avanti, nel 2022, è diventata concorrente del Grande Fratello Vip.

Wilma Goich, chi è: il dramma della morte della figlia

Wilma Goich è stata sposata per quasi quindici anni con Edoardo Vianello. I due hanno avuto una figlia, Susanna, nata a Roma nel 1970 e morta cinquant’anni dopo a causa di una malattia. Un dramma che ha sconvolto la vita di Wilma e dell’ex marito Edoardo, che è stato accusato dalla ex moglie di non aver fatto abbastanza e di non aver fatto visita alla figlia quando stava per morire.

“È un dolore che ti porti dietro per tutta la vita, quando Susanna è scomparsa mi è caduto il mondo addosso” ha raccontato Wilma Goich. Nonostante questo, Wilma ha spiegato di sentire ancora vicino a sé sua figlia Susanna, anche grazie al figlio Gianlorenzo, che vive con lei.

