Wilma Goich chiude con Attilio Romita “perso tutta la stima in lui”/ “Non ci parlo…”

GF Vip 2022, Wilma Goich delusa da Attilio Romita: “Perso tutta la stima in lui“

Non sono state ore semplici per Wilma Goich, travolta dalla delusione per le affermazioni che Attilio Romita ha fatto sul suo conto al Grande Fratello Vip 2022. Quanto è emerso nell’ultima puntata non le è affatto piaciuto e, dopo essersi sfogata in Confessionale definendo chiuso ogni rapporto con lui, torna a parlarne assieme ad alcuni coinquilini. Il primo sfogo è con Nicole Murgia, che la invita a chiarire con il giornalista per non compromettere il loro rapporto. Tuttavia, la posizione della cantante è inamovibile: “Io non voglio più parlare“.

Wilma Goich furiosa con Attilio Romita al GF Vip: "Con me ha chiuso!"/ "Non parlerò mai più con lui"

Wilma Goich le spiega il motivo per cui, a suo dire, Romita le avrebbe rivolto velenosi epiteti quali “acida” e “strega“: “Io mi sono ricordata che la sera precedente Attilio ha detto: ‘Se non dici qualche cosa, se non esci fuori, sei anonimo dentro il Grande Fratello’. Mi sono ricordata questo, e allora vuol dire che tu sei andato a tirare fuori una cosa di 20 giorni fa per cosa? Per far vedere che ci sei?“. A suo dire, dunque, Attilio avrebbe rivangato nel passato per trovare un motivo per attaccarla: “Ho perso tutta la stima che ho in lui, perché l’ho sempre stimato e gli ho sempre detto quello che pensavo. Non ci parlo, non mi interessa parlare con lui“.

Edoardo Donnamaria e Tavassi contro Attilio Romita/ "É un rosicone, non sopporta..."

Wilma Goich in lacrime: “Mi sento giudicata in maniera inappropriata“

Ma lo sfogo di Wilma Goich al Grande Fratello Vip 2022 non finisce qui, e, come mostra un video condiviso sul sito del reality, prosegue al fianco di altri coinquilini, tra cui George, Daniele e Luca Onestini. Questa volta si lascia andare alle lacrime, delusa per il comportamento di Attilio Romita: “Mi sento giudicata in maniera inappropriata e allora mi dispiace, perché non lo trovo giusto. Qui dentro ognuno dice ‘Io ho fatto, io sono…’. Io non l’ho mai detto, ma mi sono sempre sentita al di sotto di tutti, perché sapevo di avere meno carte da giocare“.

Wilma Goich demolisce Oriana: "Cerca solo uno con cui accoppiarsi"/ Antonella: "Se ne frega di amici e amore"

La cantante spiega perché ha deciso di partecipare al reality e tira in ballo anche la discussione con Patrizia Rossetti in puntata: “Io qui dentro non sono entrata per giocare, ma per rivalutare me stessa e ritrovare una parte di me che non c’era più. E questa cosa non è stata considerata, e mi dispiace moltissimo. Quando mi sento dire da Patrizia ‘non sei vincente‘, vuol dire che non ha capito niente. Io sono vincente per quello che ho fatto e recuperato di me stessa“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA