Wilma Goich festeggia i suoi primi 80 anni a La Volta Buona: “Sono felice di questo traguardo, ora vivo come voglio io!”.

Atmosfera festosa a La Volta Buona oggi con l’ingresso in studio di Wilma Goich che festeggia i suoi 80 anni. La cantante è fiera del suo traguardo anagrafico, solo un numero rispetto a quella che è la sua vitalità ed essenza come testimoniato dalle sue stesse parole. “Il mio segreto di felicità? Il fatto di essere single, quando non hai nessuno che ti rompe stai benissimo. Io comunque ho tanti amici, tante persone che mi vogliono bene e questo è importantissimo. Sono una che non cerca niente, ho avuto tanto e mi hanno tolto tanto, però sono qua e cerco di vivere al meglio”.

Wilma Goich si è concessa una serata festosa in occasione del giorno del suo compleanno: “Mio nipote mi ha fatto gli auguri alla mezzanotte; ieri sera abbiamo festeggiato insieme, siamo stati insieme in un ristorante di un amico”. Il party per i suoi 80 anni appena compiuti proseguono anche a La Volta Buona tra riflessioni e aneddoti: “Rimpianti? Ad 80 anni hai tutto, rimpianti, gioie e dolori. Io voglio vivere come voglio io, non come vogliono gli altri; a questa età decido io”.

Wilma Goich a La Volta Buona: “Il mio proposito per gli 80 anni? Vivere al meglio e come dico io!”

Wilma Goich colpisce per la sua determinazione, un aspetto che ha sempre messo in evidenza nel corso della sua vita e carriera. Dalle difficoltà personali ai traguardi professionali, la cantante è oggi fiera di ciò che ha costruito nel bene e nel male. Il monito è dunque quello di seguire la propria strada senza più ingerenze ed energie negative: “Dal momento che sono ancora qua, voglio farlo al meglio… Cosa ho eliminato? Tutte le persone negative, sai quelle che ti chiamano la mattina e si lamentano… Io non lo faccio! Anche io ho i miei problemi ma mica telefono alle persone per lamentarmi”.