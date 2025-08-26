Wilma Goich e la sua nuova vita: "Vorrei un compagno più giovane. Con Daniele Dal Moro ci sentiamo ancora"

Quel Grande Fratello vissuto al massimo ha spalancato nuovi orizzonti nella vita di Wilma Goich. La cantante ed ex moglie di Edoardo Vianello è tornata a parlare della sua esperienza nel programma di Canale Cinque, dove ha vissuto anche una profonda amicizia con l’ex gieffino Daniele Dal Moro, e proprio per lui aveva confidato di essersi presa una cotta. “L’adoro, è un ragazzo che ha sofferto. Siamo diventati grandi amici, ai quali capita di stare al telefono fino alle sei del mattino” ha ammesso la cantante che dunque a distanza di anni prosegue il legame con il giovane veronese che ha vissuto l’esperienza del Grande Fratello per due volte.

Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt/ "Le devo tutto, senza di lei non esisterebbe la nostra famiglia"

Riguardo invece al prototipo di uomo che sogna, Wilma Goich senza troppi giri di parole ha ammesso: “Come lo vorrei? Non più vecchio. Non voglio un compagno di cui dovermi prendere cura, piuttosto sto per conto mio. Spesso mi capita di ricevere le attenzioni dei giovanissimi, e non sono affatto chiusa alla possibilità di innamorarmi” ha confidato la cantante de Le colline sono in fiore.

Anna Tatangelo, chi è: da Sora a Sanremo a 15 anni/ “Pippo Baudo il mio maestro”

Wilma Goich e la storia finita con Vianello: “Abbiamo commesso errori”

Più volte nel corso degli anni la cantante ed ex gieffina è tornata a parlare del matrimonio finito con Edoardo Vianello e dei tradimenti subiti nell’arco degli anni. Riguardo al rapporto con il collega dal quale ha avuto una figlia morta prematuramente, Susanna VIanello, Wilma Goich ha detto:

“La nostra unione mi ha dato anche bei momenti nonché una splendida figlia. L’unico sbaglio che mi riconosco è di non aver affrontato certi momenti di crisi che forse avremmo potuto superare”. Qualcosa in più forse era possibile fare, ma alla fine hanno prevalso altre questioni e Wilma Goich non è riuscita a superare del tutto i tradimenti subiti.

Gianni Morandi lascia i social: annuncio ‘choc’ e fan spiazzati/ “Ho deciso di prendermi una pausa perchè…”