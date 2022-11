Wilma Goich contro Antonella Fiordelisi: “Sta usando Edoardo”/ Tavassi sospetta: “Lei aveva un altro fuori…”

Wilma Goich non crede ad Antonella Fiordelisi: “Sta usando Edoardo Donnamaria al GF Vip”

Al Grande Fratello Vip 2022 continuano ad esserci molti sospetti sulla storia d’amore nata all’interno della Casa tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nel corso dell’ultima diretta è infatti andata in scena l’ennesima lite durante la quale Antonella se l’è presa per motivi futili con Edoardo. Un atteggiamento che ha fatto infuriare Sonia Bruganelli – che ha prima accusato Antonella, poi avvertito Donnamaria – ma che ha anche alimentato i dubbi in Casa su questo rapporto.

Chi si è detta infastidita dalle scene viste durante la diretta è stata Wilma Goich. La concorrente si è chiesta poi in confessionale come sia possibile che Edoardo non si accorga degli atteggiamenti di Antonella, dando così la sua sentenza su di lei: “Lei lo sta usando!”

Anche Tavassi non crede ad Antonella e avverte Edoardo…

Wilma Goich non è però l’unica ad aver manifestato i propri sospetti su Antonella Fiordelisi e il suo comportamento nei riguardi di Edoardo Donnamaria dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Anche Edoardo Tavassi ritiene infatti che la storia tra i due possa non avere alcun seguito una volta fuori dalla Casa e, proprio per questo, lancia un avvertimento a Donnamaria: “Occhio, vivitela qua, ma occhio perché fuori può cambiare da così a così perché lei comunque un uomo fuori ce l’aveva…”, ricorda. Il riferimento è a Gianluca Benincasa, sul quale Tavassi ha già espresso le sue perplessità qualche giorno fa, trovando che il rapporto con Antonella fosse più di quanto lei voleva far credere al momento dell’incontro.

