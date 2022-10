Wilma Goich contro Carolina al GF Vip/ “Cosa ca**o ne sa lei, ma è pazza”

Wilma Goich litiga con Carolina Marconi: ecco cosa è successo

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2022, Wilma Goich ha espresso del malcontento per alcune parole dette da Carolina Marconi in confessionale. La cantante non ha digerito una frase in particolare della modella venezuelana sul suo essere nonna, che la Goich ha però frainteso.

Carolina Marconi, lite con Wilma Goich: "Rompi cogli*ni, aggredisci tutti!"/ Lei sbotta: "Mi hai sputt*nata"

La gieffina, non capendo il senso della frase di Carolina, si sfoga iraconda, come riporta Biccy: “Cosa ca**o ne sa lei? Non sono degna di essere nonna? Sicuro non la sua! Ha detto che non sono degna di essere una nonna, ma è pazza. Ma come si permette quella. No che non ho esagerato e le ho sentite bene le sue parole. Io ho detto se c’era mio nipote le spaccava la faccia. Se non l’ha detta quella frase io le chiederò scusa. Dirò ‘ok ho capito male scusami tanto’. Però io ho sentito quella frase e non sono matta. Poi ha pure detto ‘cuore marcio’. Ha chiesto scusa però l’ha detto e poi c’è l’altra frase. Senti va bene così. Mi hanno pure nominata, uscirò e va benissimo. Se mi dicono ‘guarda non è vero ha ragione lei’ Io chiederò scusa. Io però ti posso assicurare che ha detto quella frase. E come l’ho sentita ho detto ‘se c’era mio nipote le spaccava quella faccia“.

Wilma Goich nel mirino degli altri concorrenti "E' una bambina capricciosa e..."/ Lite al GF Vip?

Wilma Goich, cosa ha detto Carolina Marconi che l’ha fatta infuriare

Wilma Goich si è, dunque, infuriata dopo che Carolina Marconi ha detto una frase sul suo essere nonna. La cantante però, ha frainteso le seguenti parole: “Da oggi non ti chiamerò più nonnì va bene. Non te lo meriti“.

La modella venezuelana non ha detto, come ha interpretato Wilma Goich, che lei non merita di fare la nonna ma che non l’avrebbe più chiamata in modo affettuoso perchè si è comportata male con lei. Per il momento la cantante è molto ferma sulle sue affermazioni, le due gieffine si chiariranno?

Carolina Marconi/ "Nikita Pelizon? Lei non me la tocca nessuno, protetta da me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA