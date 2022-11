Wilma Goich contro ex marito Edoardo Vianello/ “Rimasta sola con nostra figlia morta”

Wilma Goich e il dramma della figlia Susanna, morta per un tumore: “Edoardo mai venuto in clinica”

Tragica confessione di Wilma Goich al Grande Fratello VIP 2022. La concorrente gieffina condivide con il pubblico di Canale 5 la drammatica perdita della figlia Susanna e i segni indelebili di quell’incubo. I rapporti deteriorati con l’ex marito Edoardo Vianello, hanno ulteriormente reso amara la vicenda. Wilma, infatti, si è sentita abbandonata, in quanto a suo dire avrebbe affrontato la malattia di Susanna da sola. “Sono passati due anni e mezzo da quando non c’è più mia figlia. La cosa più bella della nostra vita era nostra figlia. Ma lui non è nemmeno venuto a casa. Qando gli dissi che non poteva più stare a casa perché non gestibile, però pensò a tutto lui”, racconta Wilma.

“Ho dovuto dirgli che non c’era più alle 3 di notte, da sola. Doveva essere lì con me alle 3 di notte e io questo non lo dimenticherò mai”, il rimorso più grande della Goich. “Si è fatto molto condizionare dalle donne della sua vita…”, continua la cantante.

“Lui non è mai venuto in clinica. Mai venuto, perché Frida diceva che avrebbe preso il Covid….”, racconta ancora amareggiata la Goich. Evidentemente c’è tanta rabbia nei confronti dell’ex marito Edoardo: “Doveva essere lì con me alle 3 di notte e io questo non lo dimenticherò mai. Ho dovuto dirgli che non c’era più, da sola. Lui non si è mosso da casa e non so perché”. “E’ suo padre e anche se non si è comportato nella maniera giusta rimane sempre suo padre”, conclude commossa la concorrente gieffina. Alfonso Signorini, visibilmente segnato, chiude con delicatezza questa testimonianza drammatica della Goich: “Mi sento di dire poco su questo racconto crudo e così vero”.

