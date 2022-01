Wilma Goich/ “Da quando è morta mia figlia Susanna Vianello non riesco più a cantare”

Wilma Goich, ex moglie di Edoardo Vianello, è stata intervistata stamane negli studi del programma di Rai Uno, Storie Italiane, e nell’occasione è tornata a parlare della tragica vicenda legata alla morte della figlia, Susanna Vainello, deceduta ad aprile di due anni fa a causa di un tumore al polmone. “Come sto? Abbastanza bene – racconta la cantante in diretta televisiva sul primo canale, svelando di aver cambiato di fatto vita – ora vivo con mio nipote, ero abituata a vivere da sola, indipendente, ora vivo con mio nipote, lui sta con me, ha una ragazza, ogni tanto la porta da me, mangiamo insieme, ho molto da fare”.

Poi ha ricordato proprio la figlia: “E’ passato un anno e otto/nove mesi dalla morte di mia figlia, era il 7 ed oggi è il ‘mesiversario’. Ormai io convivo con il mio dolore, piango a casa mia, ogni tanto parlo con lei, mi sfogo, cerco di riprendere la mia vitalità il mio spirito, anche perchè mio nipote mi dà moltissima forza, mi prende in giro, mi dice di tutto, perchè sono rompiscatole, io sono ordinata e lui è disordinato…”.

WILMA GOICH: “VIVO CON MIO NIPOTE, MI HA FATTO TORNARE IL MIO SPIRITO”

Ovviamente si tratta di un toccasana per Wilma Goich: “Però è vita e allora questa vita mi dà forza, sto riprendendo il mio spirito e la mia voglia, non di cantare, purtroppo non ho voglia di cantare, non ci riesco, quando comincio a cantare mi viene il magone in gola e non riesco ad andare avanti, è l’unica cosa che non riesco a fare”.

Di nuovo sul nipote: “Mio nipote ha 24 anni, immaginati un ragazzo della sua età… faccio due lavatrici al giorno. Si chiama Gianlorenzo”. In trasmissione è intervenuto anche il giornalista Francesco Fredella, che ha svelato: “Con Wilma Goich faccio spesso e volentieri lunghe chiacchierate al telefono”, e lei ha confermato: “E se non chiacchieriamo ci scriviamo”.

