Wilma Goich “Dopo la morte di mia figlia Susanna non sarò mai felice”/ “Al GF Vip? Sarebbe una terapia”

Wilma Goich lancia un appello ad Alfonso Signorini per poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Attraverso una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola, Wilma Goich ha spiegato che varcare la famosa porta rossa sarebbe, per lei”, “una terapia”. La morte della figlia Susanna ha cambiato tutto nella vita di Wilma Goich che oggi vive con il nipote Gianlorenzo.

“Premetto che non sarò mai felice nella mia vita dopo la morte di mia figlia Susanna, però, sarebbe un modo per tornare in pista” – spiega la Goich a Chi. “Oggi vivo per mio nipote e con i ricordi. Quando sono sola piango, ma in compagnia sto bene e il GF Vip potrebbe regalarmi queste emozioni. Sarebbe una sorta di terapia”, dice ancora aggiungendo che la partecipazione al reality sarebbe anche un modo per riproporsi al pubblico e, forse, anche per ritrovare la Wilma di un tempo.

Wilma Goirch: “Al Grande Fratello Vip parlerei di me senza tabù”

Dell’idea di partecipare al Grande Fratello Vip 2021, Wilma Goich ne ha parlato con gli amici ed è sicura che dalla figlia Susanna avrebbe ricevuto incoraggiamento e critiche, ma come affronterebbe l’avventura nella casa più famosa d’Italia? “Direi a Wilma di non fingere mai, sii te stessa fino in fondo. Io ho un mondo da raccontare. Ho avuto le mie storie e i miei problemi“, spiega.

Nella casa troverebbe una prima donna come Katia Ricciarelli con cui non ci sarebbe alcuna rivalità. “Se dovessi antrare non sarei una seconda donna. Ci sarebbero due prime donne: io e Katia” – dice a Chi. Poi conclude: “Ma non capisco perchè non parla mai dei suoi amori. Mi sembra che racconti poco di se stessa. Per esempio ha parlato dell’amore con Josè Carreras, ma non con Pippo Baudo. ma ognuno, ovviamente, racconta ciò che vuole in quella casa […] Parlerei della mia vita senza tabù”.

