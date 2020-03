WILMA GOICH E ELFRIDA VIANELLO: È PACE/ La cantante “Abbiamo chiarito, sono contenta”

Wilma Goich, negli studi di Storie Italiane, ha svelato come è andata la pace con la rivale Elfrida: “Ci siamo trovati, abbiamo chiarito, e alla fine ci siamo tutti abbracciati, c’era anche mia figlia, eravamo tutti contenti. E’ stato chiarito tutto, come una famiglia seria. Quando uno ha poco tempo a disposizione per raccontare le cose, magari dice anche delle cose brutte. Se io ho detto delle cose brutte chiedo scusa, ma sono state anche dette cose belle ed ora è tutto chiarito. Io sono molto felice di questo, anche mia figlia… eravamo tutti contenti. Non è stata una cosa organizzata, ci siamo trovati casualmente, in un posto pubblico. Inizialmente ognuno era un po’ sulle sue, con un po’ di freddezza, poi piano-piano si è sbrogliata la matassa. Ho detto ad Elfrida che mi dispiace se ho fatto intendere qualcosa di non vero, le ho detto che mi dispiace ecc ecc. Insomma, abbiamo chiarito tutto. Torneremo a cantare assieme? Non lo so, vediamo dai…”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

WILMA GOICH E ELFRIDA VIANELLO: È DI NUOVO PACE

Ennesima puntata della querelle fra Wilma Goich e Frida Vianello, in merito ad Edoardo e a I Vianella. Nelle ultime ore si è verificata un riappacificamento fra le due prime donne, quasi clamoroso. Clamoroso perchè negli scorsi giorni Wilma e Frida, nemiche/amiche, non sembravano pronte ad una pace, per lo meno, stando alle più recenti dichiarazioni rilasciate dalla Goich. Martedì scorso Wilma era stata nuovamente ospite nel salotto di Storie Italiane, e in quell’occasione non le aveva mandate a dire alla moglie del suo ex marito: “Vorrei partirei dai messaggi che mi ha mandato Elfrida: “‘Io ti voglio bene come una sorella, tanti saluti Frida Vianello’. Perchè io quando mando un messaggio a mio fratello mi firmo Wilma Goich? Si considera la sorella maggiore e ti firmi? Io le ho risposto ‘Perdonami ma io ho un concetto diversa di sorella’”. E ancora: “Io ho aspettato che fino ad oggi qualcuno dicesse, ‘E’ vero, Wilma ha ragione’. Io mi avveleno la vita per niente? Ho altri problemi sicuramente non Frida… Ma cosa è venuta a fare in tv? Lei ha bisogno di visibilità. Impari a chiedere scusa, deve chiedere scusa”.

WILMA GOICH E ELFRIDA VIANELLO: UN RIPASSO DELLE ULTIME PUNTATE

Ma nelle ultime ore il colpo di scena, la pace fra le due: ma si tratterà di una vera e propria pace o di una tregua armata, quasi un armistizio? Difficile dirlo, e solamente nei prossimi giorni scopriremo la verità. Nel frattempo facciamo un brevissimo ripasso per far capire a coloro che non avessero mai sentito di questa querelle, come siano andate le cose. Wilma Goich era sposata con il grande Edoardo Vianello e i due avevano dato vita negli anni ’70 a I Vianella. La band, poi, venne sciolta una volta che svanì anche l’amore fra i due, e il “gruppo” finì nel dimenticatoio. Poco tempo fa, in occasione di un evento, Vianello invitò sul palco la moglie, Frida, dicendo che I Vianella si era riuniti, e i due cantarono una delle loro storiche canzoni. Uno smacco che la Goich non ha affatto digerito e la stessa ha voluto esternare tutto il suo fastidio in televisione.



