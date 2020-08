Wilma Goich e Susanna Vianello, ex moglie e figlia di Edoardo/ “Mai aiutate da lui..”

Wilma Goich e Susanna Vianello sono rispettivamente l’ex moglie e la figlia si Edoardo Vianello. Oggi l’artista sarà ospite a Io e Te per un’intervista a cuore aperto nel salotto di Pierluidi Diaco e, sicuramente, tra i roventi temi non mancheranno quelli relativi all’addio a quella che per 14 anni è stata sua moglie e l’amata figlia venuta a mancare proprio qualche mese fa a causa di un tumore in piena pandemia. Due ferite sicuramente aperte che hanno tenuto con il fiato sospeso e con il cuore spezzato l’artista anche se, a detta di Wilma Goich, non è sempre stato disponibile con quelle che erano le donne della sua vita. Secondo quanto riportava Repubblica anni fa, sembra che la cantante sia finita in un giro d’usura perché in crisi a causa di alcuni problemi economici a cui ha voluto far fronte chiedendo aiuto proprio a quelli che sono diventati i suoi aguzzini, gli stessi che lei ha portato in Tribunale ammettendo di aver chiesto soldi “perché sua figlia si stava separando e doveva pagare gli avvocati. Il lavoro poi non è che andasse sempre bene”.

WILMA GOICH E SUSANNA VIANELLO, EX MOGLIE E FIGLIA DI EDOARDO VIANELLO

A peggiorare le cose il comportamento di Edoardo Vianello che, a suo dire, non è mai intervenuto interessandosi a loro: “Mi ero separata e provavo a cantare da sola. Il lavoro stava diminuendo; in estate si poteva cantare un po’ di più, ma insomma… Il mio ex marito, Edoardo Vianello, non ha mai dato aiuto a nessuno tranne alle sue ex mogli, tra le quali non ero compresa io”. Tutto dimenticato? Sicuramente l’astio e le tensioni degli anni passati sono stati messi da parte nel momento di dolore estremo ovvero quando la figlia Susanna Vianello è morta a causa di un tumore.



