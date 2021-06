Wilma Goich e Vania Muccioli, ex mogli Edoardo Vianello/ “Una vita movimenta, poi…”

Edoardo Vianello è tra gli ospiti della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno”. Ai microfoni di Serena Bortone, l’artista è pronto ad aprire tutti i cassetti della sua vita, anche quelli più dolorosi. Oltre ad aver avuto una carriera straordinaria ricca di successi che, ancora oggi, fanno da colonna sonora alla vita degli italiani, Edoardo Vianello ha avuto anche una vita privata “movimentata” come ha più volto sottolineato lui stesso. Prima d’incontrare quella che oggi è ancora sua moglie, Elfrida Ismolli, si è sposato altre due volte. Il primo matrimonio fu celebrato nel 1967. All’epoca, Vianello convolò a nozze con la collega Wilma Goich con la quale ha avuto una figlia, Susanna. Dopo la fine del matrimonio con Wilma Goich, Vianello, nel 1980, sposò Vania Muccioli con cui ha avuto il figlio Alessandro Alberto.

EDOARDO VIANELLO/ “Little Tony? Mi preoccupavo sempre di cantare prima di lui…”

Wilma Goich e Vania Muccioli, due rapporti diversi con Edoardo Vianello

Con Wilma Goich e Vania Muccioli, Edoardo Vianello ha mantenuto rapporti diversi. Con Wilma goich, il rapporto d’affetto e di stima non è mai venuto meno e, recentemente, i due hanno condiviso il dolore più grande che un genitore possa affrontare: la morte prematura della figlia Susanna. Con Vania Muccioli, invece, dopo la fine del matrimonio, il rapporto è finito e non sono mancate dispute tra ex coniugi. Wilma Goich, parlando della figlia Susanna e della sua malattia, a Domenica Live, ha detto: “Io non lo sapevo, ma Edoardo già lo sapeva perché il dottore vista la tac aveva detto: prevedo tre o quattro mesi di vita. Lo sapeva solo Edoardo, quindi immagino la sua sofferenza, che è inimmaginabile”.

LEGGI ANCHE:

Wilma Goich, ex moglie Edoardo Vianello/ “Nostra figlia morta nel giro di un mese”Elfrida Ismolli, moglie Edoardo Vianello/ Le origini albanesi e la differenza d’età

© RIPRODUZIONE RISERVATA