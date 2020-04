Wilma Goich ed Edoardo Vianello/ Dalla fallita reunion alla Albano e Romina al lutto per la morte di Susanna

Per Wilma Goich ed Edoardo Vianello è arrivato il momento di mettere da parte gli screzi dei giorni scorsi perché è il momento di stringersi e piangere per la morte della loro bambina. A soli 49 anni la speaker radiofonica Susanna Vianello, figlia della famosa coppia, si è spenta a causa di un tumore molto aggressivo che in un mese appena l’ha portata via. L’annuncio è arrivato dal cugino e giornalista Andrea Vianello che ha rivelato la notizia mentre i suoi genitori sono ancora stretti in un silenzio assordante. La notizia in queste ore sta facendo il giro del web ma i due genitori sono rimasti in silenzio perché in questo difficile momento non è semplice nemmeno dire addio ai propri cari per via delle restrizioni dovute al Coronavirus che vieta funerali e addii in famiglia, non ci è dato nemmeno sapere se i due avranno modo di incontrarsi e di decidere il da farsi senza limitarsi ad una telefonata.

ULTIMI SCREZI TRA WILMA GOICH ED EDOARDO VIANELLO

Quello che è certo è che tra i due la situazione non era molto rosea visto che proprio il mese scorso Wilma Goich ha inveito contro l’ex marito per via di quello che è successo sul palco quando lui ha portato con sé l’attuale moglie, più giovane di 32 anni. La cantante ha raccontato poi quello che ha definito un affronto a Storie Italiane dicendosi certa di non voler cantare più con lui evitando anche una reunion in stile Al Bano e Romina Power: “Ho deciso di non cantare più con Edoardo Vianello perché, ai suoi 80 anni, davanti ad una platea di giornalisti lui ha fatto salire sua moglie ed ha cantato una canzone nostra. Dopo questo ho detto basta. Ho deciso di non cantare più con lui”. I due adesso dovranno mettere da parte tutto e concentrarsi sull’addio alla loro bambina Susanna Vianello.



