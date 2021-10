Wilma Goich ed Edoardo Vianello perché si sono lasciati?/ “Fidanzato con un’altra”

Wilma Goich ed Edoardo Vianello si sono sposati nel 1967 e nel 1970 hanno avuto la prima figlia Susanna (deceduta a causa di un tumore il 7 aprile 2020). Nel 1971 la coppia ha creato il duo “I Vianella”, che riscosse un grande successo. Nel 1978 Wilma Goich ed Edoardo Vianello si sono separati e tra noi dopo, nel 1981, si concluse anche l’esperienza dei Vianella. Qualche anno, ospite di Caterina Valivo a “Vieni da Me”, la Goich ha ricordato la sua storia d’amore con Vianello: “Ci siamo conosciuti in Svizzera lui mi ha fatto il filo, ma aveva mille donne e la casa discografica mi sconsigliò di mettermi con lui”. I due si persero un po’ di vista poi al Cantagiro del 1966 il loro amore venne ufficializzato: il camminate le regala un barboncino nano, simbolo di fedeltà.

Wilma Goich: ecco perché è finita con Edoardo Vianello

Ma Edoardo Vianello non fu sempre fedele alla moglie Wilma Goich: “Non è stato fedele come un barboncino. Lui era molto ambito, ma io ero innamorata e l’ho perdonato un po’ all’inizio”, ha spiegato la cantante su Rai 1. La loro storia è finita perché Vianello si fidanzò con un’altra: “Come era? Bella, molto più vamp, forse si era stancato della ragazzina. Lei però era gelosa che io e Edoardo cantavamo insieme e alla fine è riuscita a separarci”. E ha aggiunto: “Ho sofferto molto, immaginavo che il matrimonio era eterno”. In una intervista Edoardo Vianello aveva parlato dei Vianella, sostenendo che la Goich non si impegnasse abbastanza durante le prove. Accuse che Wilma ha rimandato al mittente: “Si è vero che sono un po’ pigra ma mi sono sempre impegnata”, aggiungendo di non essere più interessata a cantare con l’ex marito.

