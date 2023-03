Wilma Goich: “Edoardo Vianello? È stato poco bene ma non l’ho più sentito”/ “Sua moglie infuriata con me”

Wilma Goich e il rapporto con Edoardo Vianello dopo il GF Vip: “Non ci siamo più sentiti”

Wilma Goich è ospite di Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5 dove torna a parlare dei tradimenti dell’ex marito Edoardo Vianello, spiegando infine quali sono oggi i loro rapporti. “I tradimenti? Lui la racconta come gli pare.” esordisce la Goich, ribadendo la versione già data al GF Vip in merito alle corna dell’ex.

“Quando cantiamo insieme è sempre una gioia, insieme diamo veramente bravi. – ha esordito dolcemente la Goich, per passare poi alle parole più forti – I nostri rapporti? È un po’ che non ci sentiamo, da quando sono uscita ancora non ci siamo sentiti.” Spiega allora che: “So che lui è stato poco bene, non ho chiamato la moglie perché lei si è arrabbiata”.

Wilma Goich: “Elfrida Ismolli è arrabbiata con me perché al GF Vip…”

Wilma Goich spiega allora i motivi per i quali Elfrida Ismolli si è arrabbiata con lei: “Perché io ho detto che quando si è ammalata Susanna lui non c’era, c’ero solo io. Io ho detto che lei poteva sostenerlo e accompagnarlo, e lei si è arrabbiata per questo. Non me l’ha detto lei però, me l’hanno detto. – ha ammesso la cantante – Lo ha riferito a qualcuno che lo ha riferito a me. A me non interessa affatto di chiarire con lei. A Edoardo invece dico che spero che lui stia meglio e che io gli voglio davvero bene.”

Non è mancata una battuta della Goich sul rapporto nato con Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip: “È soltanto un’amicizia ma è una bellissima amicizia che mi ha aperto a tante cose. Gli voglio bene da morire, innamorare è una parola grossa, ma mi è servito a riaprirmi il cuore e a pensare che potrò innamorarmi ancora in futuro.”











