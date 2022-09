Wilma Goich: “Edoardo Vianello? Gli piacevano le donne ma se le faceva pure”/ Stoccata al GF Vip!

Wilma Goich, la stoccata all’ex Edoardo Vianello al Grande Fratello Vip: “Gli piacevano le donne ma se le faceva pure”

Wilma Goich lancia una stoccata al suo noto ex marito in diretta al Grande Fratello Vip 2022. Si parla di tradimenti nella Casa di Cinecittà e Alfonso Signorini si rivolge proprio alla celebre cantante che in passato ha appunto rivelato di essere stata tradita. Ricordandolo, la cantante lancia la stoccata: “Edoardo Vianello? Non solo gli piacevano le donne ma se le faceva pure!” La battuta scatena le risate del pubblico in studio e dei presenti e della stessa Wilma che, alla fine, sdrammatizza: “Ma sì, alla fine faceva bene!”

Wilma Goich allerta Patrizia Rossetti, "Ci vogliono fare fuori"/ Fan sbigottiti...

Ricordiamo che la storia d’amore tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello è iniziata nel 1967 ed è durata 14 anni. La coppia, nella vita e sul palco, è rimasta insieme fino alla separazione nel 1981. “É finita perché lui si è fidanzato con un’altra. Non ho reagito bene, però non aggiungo altro”, aveva raccontato la Goich ospite di Vieni da me su Rai1 qualche tempo fa, raccontando le motivazioni che l’avevano portata a chiudere la sua relazione con Vianello.

LEGGI ANCHE:

Susanna, figlia Edoardo Vianello e Wilma Goich/ Morta per un tumore scoperto al quarto livelloWilma Goich al GF Vip 2022 come sosia di Gemma Galgani?/ L'ironia del web "Stesso..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA