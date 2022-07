Wilma Goich esce allo scoperto su Orietta Berti al GF Vip/ “Sarà di parte e…”

Wilma Goich approva la scelta di Alfonso Signorini: “Orietta Berti sarà più di parte…”

Wilma Goich approva la scelta di Alfonso Signorini di aver chiamato Orietta Berti come nuova opinionista. In un’intervista al Settimanale Nuovo, Wilma ha espresso il suo parere in merito a questa scelta: “Sonia è una donna molto intelligente, che sa essere pungente al posto giusto. Orietta invece sarà più morbida e di parte. Il ruolo di buona spetterà senz’altro a lei”. Wilma potrebbe ritrovarsi a condividere l’esperienza del Grande Fratello Vip con alcuni colleghi. L’ex moglie di Edoardo Vianello sarebbe felice di poter tare nella casa con persone che conosce e dice: “Non ho preferenze perché sono stata sempre amica di tutti i colleghi. A differenza di tanti artisti l’invidia non mi appartiene. Non ho mai capito che gusto ci sia nel provarla nei confronti del prossimo visto che ognuno di noi si troverà a dover fare i conti con le proprie disgrazie. Inoltre non vedo tanti amici da tempo, visto che la pandemia ci ha tenuto lontani a lungo, per cui potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovarsi e fare festa insieme”, ha dichiarato.

Wilma Goich salta la partecipazione al GF Vip?/ "Mi prendo l'estate per pensarci"

Wilma Goich sta affrontando il dolore per la scomparsa della figlia Susanna, stroncata due anni fa a 49 anni da un tumore al polmone. A darle la forza in questo particolare momento il nipote Gianlorenzo: “Si preoccupa per me e mi tiene tanta compagnia. Con il passare del tempo sto cercando di sostituire i ricordi più dolorosi con quelli più belli che ho trascorso insieme a mia figlia”.

Wilma Goich “Ranieri? Troppo teso a Sanremo 2022”/ “Fiorello era amico di Susanna…”

Wilma Goich entrerà nella casa del GF Vip? “Molti amici mi stanno spronando…”

Wilma Goich non sa ancora se parteciperà al Grande Fratello Vip. La cantante è ancora titubante al riguardo ma ha promesso di prendersi quest’estate per rifletterci. Wilma ha poi rivelato: “Molti amici mi stanno spronando a partecipare al reality perché sostengono che potrebbe aiutarmi a staccare da tutto e io mi sto interrogando su quanto potrebbe giovarmi”. Wima potrebbe però decidere di varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip per superare il lutto della morte della figlia. In un’intervista a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, Wilma aveva rivelato: “Abbiamo scoperto il tumore e dopo un mese non c’era più. Non ho pianto per quattro mesi, poi ho cominciato a sciogliermi, bastava che pronunciassi il suo nome e scoppiavo in lacrime”.

Wilma Goich/ “Da quando è morta mia figlia Susanna Vianello non riesco più a cantare”

La cantante ha poi svelato una cosa accaduta poco tempo fa: “Un giorno sono venute a trovarmi due sue amiche. Chiacchieravamo, ricordavamo cose, poi il mio telefono si accende e compare la scritta ‘Io sono qua’. Nessuno aveva mandato messaggi, poi il testo è scomparso improvvisamente. Da quel giorno ho cominciato ad aprirmi. Oggi sto già molto meglio di allora. Parlo, mi commuovo, lo racconto. Prima non riuscivo neanche a raccontarlo”. Wilma Goich ha ripercorso quei momenti dolorosi e il pubblico si è emozionato con lei.













© RIPRODUZIONE RISERVATA