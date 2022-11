Wilma Goich: ex marito Edoardo Vianello e morte figlia Susanna/ Dolore lontano grazie a Daniele del Moro?

Wilma Goich, l’ex Edoardo Vianello e il sentimento nato per Daniele Dal Moro al GF Vip

Tra i tanti flirt e sentimenti che stanno nascendo nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 nelle ultime ore si aggiunge anche quello molto forte che Wilma Goich sta iniziando a provare per Daniele Dal Moro. La celebre cantante non si nasconde più e ammette in Casa di provare qualcosa per il ragazzo di molto forte, un sentimento d’amore da donna a uomo. “Tutto può capitare. Sono una donna matura e so che tutto può succedere. L’unica con cui ha un rapporto aperto sono io. Sono pronta a qualsiasi cosa, non mi limito“, ha infatti ammesso durante una chiacchierata con Sarah Altobello, durante la quale ha citato anche il suo celebre ex marito Edoardo Vianello.

“Non provo queste sensazioni da circa 20 anni”, ha rivelato la Goich, riportando inevitabilmente il pensiero alla lunga storia d’amore con Vianello finita a causa dei tradimenti di lui.

Un ricordo amaro ma, oramai, lontano, e forse un po’ oggi anche grazie al sentimento per Daniele Dal Moro. Certo, i 45 anni che li dividono non sono cosa da poco, lei stessa ha ammesso: “C’è un abisso tra noi, io sono vergognosa, ammettiamole queste cose”. Daniele, d’altronde, ha anche meglio compreso, a detta della Goich, il suo dolore, quello forte e onnipresente dovuto al ricordo di sua figlia Susanna, morta nel 2020 per una malattia. “Una volta raccontavo cosa mi era successo piangendo, e lui prima di me aveva raccontato del suo dolore. Ci siamo abbracciati in un mare di lacrime, i giorni successivi non ci siamo detti una parola. Ci guardavamo e ci capivamo. Cose che non puoi spiegarti.” ha spiegato la cantante.

