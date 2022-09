Wilma Goich, ex moglie Edoardo Vianello/ “Finita perché si è fidanzato con un’altra”

Wilma Goich: il matrimonio con Edoardo Vianello

Wilma Goich è l’ex moglie di Edoardo Vianello, ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Nata nel 1945 a Cairo Montenotte, da genitori dalmati italiani, mostra fina da bambina una predisposizione per il canto e la musica. È diventata famosa negli anni sessanta grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1965, con la canzone “Le colline sono in fiore”. Tra gli altri successi, ricordiamo: “In un fiore”, “Attenti all’amore”, “Se stasera sono qui” (scritta da Luigi Tenco), “Per vedere quanto grande è il mondo”, “Gli occhi miei”, “Finalmente” e “Baci baci baci”. Dopo aver avuto una relazione con Teo Teocoli, nel 1967 ha sposato Edoardo Vianello e nel 1970 è nata la loro unica figlia Susanna, prematuramente scomparsa nel 2020. Negli anni settanta marito e meglio hanno fondato il duo musicale I Vianella.

Susanna, figlia Edoardo Vianello e Wilma Goich/ Morta per un tumore scoperto al quarto livello

Wilma Goich ed Edoardo Vianello perché si sono lasciati?

La storia d’amore tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello è durata 14 anni, fino alla separazione nel 1981: “È finita perché lui si è fidanzato con un’altra. Come era l’altra? Bella, molto più vamp, forse si era stancato della ragazzina. Lei però era gelosa che io e Edoardo cantavamo insieme e alla fine è riuscita a separarci. Come ho reagito? Non bene, però non aggiungo altro, sennò ci mettiamo una settimana. Ho sofferto molto, immaginavo che il matrimonio era eterno. Ad un certo punto però è finita e ci siamo separati. E’ stato un periodo difficile, ci ho messo un po a ritrovare me stessa”, ha detto la cantante nel 2019 a Vieni da me su Rai 1. I due ex coniugi si sono riavvicinati dopo la tragica morte della figlia Susanna, scomparsa ad aprile 2020: “Anche Edoardo mi sta vicino perché soffre come me, è suo padre, Si siamo tuti riavvicinati ma non è sufficiente perché manca lei ed è difficile riempire questo vuoto”, ha detto la Goich a Storie italiane.

