Wilma Goich, ex moglie Edoardo Vianello/ Matrimonio finito per i tradimenti? Lui “Ho avuto delle scappatelle”

Wilma Goich, chi è l’ex moglie di Edoardo Vianello

Wilma Goich è una delle cantanti più note del panorama musicale italiano che, per diversi anni, è stata anche la protagonista del gossip per la storia d’amore vissuta con Edoardo Vianello, coronata dal matrimonio e con la nascita della figlia Susanna. Quello tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello è stato un amore forte e importante come ha spesso sottolineato la cantante durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip ha svelato di aver vissuto proprio con Edoardo il suo primo, grande amore. Un amore totalizzante che aveva portato i due artisti anche a lavorare insieme.

Quello che sembrava un matrimonio perfetto, però, ad un certo punto è finito e, stando a quello che hanno raccontato entrambi, a determinare la fine della relazione sarebbero stati i tradimenti. “Se mi tradiva? Sì, me ne sono sempre accorta e se non me ne accorgevo, c’era qualcuno che mi avvertiva. Ho perdonato per tanto tempo perché lo amavo tanto, poi a un certo punto ti stanchi e dici basta. Non ce la fai più. Ero molto gelosa e poi improvvisamente non lo ero più, quando uno non è più geloso vuol dire che ama di meno”, le parole della Goich al Grande fratello vip.

Edoardo Vianello, la sua verità sull’ex moglie Wilma Goich

Secondo quanto raccontato da Edoardo Vianello, anche da parte di Wilma Goich ci sarebbe stato un tradimento come ha raccontato lo stesso artista in un’intervista rilasciata al settimanale Chi a gennaio 2023: “Alcune volte sì, quando mi ha beccato. Ma anche lei mi ha tradito, me l’ha detto e mi è preso un colpo: fingevo di saperlo già, ma soffrivo”. Wilma Goich, tuttavia, avrebbe rigettato le accuse di Vianello e, parlando di quello che è il loro attuale rapporto, ha detto:

“Siamo separati da 45 anni e non c’è più quel filo che ci teneva uniti”, le parole malinconiche della Goich che, parlando del filo che la teneva unita a Edoardo Vianello, fa riferimento alla figlia Susanna, venuta a mancare qualche anno fa a causa di una malattia.

