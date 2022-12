Wilma Goich gelosa di Oriana e Daniele al GF Vip/ “Le ha sempre detto di stargli lontana, ora è sua amica?”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sempre più vicini al GF Vip: la reazione di Wilma Goich

È ormai palese che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si stanno riavvicinando. Dopo la lite avvenuta settimane fa e un distacco che sembrava essere netto, i due hanno ultimamente iniziato a riavvicinarsi fino alla riappacificazione che ha sancito la fine della loro totale freddezza. Nelle immagini andate in onda nel daytime del 21 dicembre, Oriana e Daniele sorridono, si abbracciano e quasi sembrano flirtare, il tutto sotto gli occhi sempre molto attenti di Wilma Goich.

La cantante, che ha creato un rapporto speciale con Daniele di cui si è anche detta innamorata a suo modo, ha commentato inizialmente con fastidio questo riavvicinamento. “A Oriana lui ha sempre detto ‘Non mi parlare, stammi lontano’, all’improvviso è diventata sua amica.” ha dichiarato stizzita la Goich. Poi però ha smorzato, aggiungendo: “Si sta riavvicinando a Daniele e se ci riesce benissimo, gli faccio tanti auguri di buon Natale.”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: lei si sbilancia, lui ha ancora dubbi

Anche Oriana e Daniele hanno poi commentato questo riavvicinamento nella solitudine del confessionale. “Io ho sempre voluto fare pace con lui perché per me è una persona importante, anche se lui diceva no…” ha spiegato la Marzoli. Diverso però il punto di vista di Dal Moro che dice di essere ancora sospettoso su Oriana: “Il passato tra me e Oriana mi lascia qualche perplessità, quindi diciamo che sono molto cauto e distaccato da questa cosa. Lei è molto carina con me, non lo metto in dubbio, ma non mi è molto chiaro il suo comportamento…” Vedremo se i prossimi giorni insieme allontaneranno questi dubbi

