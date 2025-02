Wilma Goich, vita privata: la cantante è fidanzata?

È ben nota la storia d’amore, finita tra accuse e dolore, di Wilma Goich con Edoardo Vianello; ma oggi c’è un compagno nella vita della cantante? Stando alle ultime indiscrezioni sul suo conto e alle dichiarazioni da lei fatte, Wilma è al momento single. La cantante, d’altronde, arriva da anni drammatici a causa della morte di sua figlia, Susanna, avvenuta circa 5 anni fa dopo una grave malattia.

Da allora, Wilma ha dato priorità al suo ricordo e a quell’indescrivibile dolore, a lungo raccontato anche durate la sua avventura al Grande Fratello nel 2022. È proprio in quell’occasione che la cantante ha parlato dei suoi amori, ammettendo di aver avuto fidanzati anche molto più giovani di lei. Ma è proprio a causa della differenza d’età che ha poi deciso di chiudere ogni relazione.

Wilma Goich: “Ho avuto compagni molto più giovani di me ma…”

“Sono stata con ragazzi di 20 e 30 anni meno e ci sono stata molto tempo tra lascia e prendi.”, ha rivelato Wilma Goich nella Casa del Grande Fratello, dichiarando di esser stata sempre lei a chiudere queste relazioni. “Dicevo loro ‘ma che cavolo vi racconto’.” ha spiegato la cantante, che da allora ha deciso di chiudere ad altre possibili relazioni con uomini più giovani. Spulciando nella sua vita privata attraverso il suo profilo Instagram, non c’è traccia di un nuovo compagno per Wilma Goich, il cui amore più importante è stato proprio quello con il celebre cantante con il quale per anni ha duettato e che è poi diventato padre di sua figlia Susanna. Al momento, Goich si concentra sui suoi nuovi impegni musicali e televisivi.