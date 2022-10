Wilma Goich, “Ho amato uomini più giovani di me”/ L’inaspettata rivelazione…

Wilma Goich e gli amori del passato: “Sono stata con uomini…”

Wilma Goich è stata presa di mira da Carolina Marconi nel corso della puntata di lunedì del Grande Fratello Vip. Carolina l’ha criticata durante un confessionale e Wilma Goich l’ha accusata di essere falsa. Carolina ha così comunicato a Wilma che non l’avrebbe più chiamata con l’affettuoso soprannome Nonnì: “Non te lo meriti”. Wilma però deve aver frainteso perché ha rivolto per questo delle dure accuse contro Carolina: “Non sono degna di essere nonna? Sicuro non la sua […] Io ho sentito quella frase e non sono matta. Ha pure detto “cuore marcio”. […] Se c‘era mio nipote in casa le avrebbe spaccato la faccia”. La discussione ha lasciato degli strascichi nella casa del Grande Fratello Vip.

Wilma Goich senza freni "Lulù mi stava sulle palle"/ "Soleil? bella testa, la Ricciarelli..."

Parlando con Pamela Prati, Wilma Goich ha ribadito la sua posizione sulle discussioni che si erano create: “Sono discussioni a vuoto. Non servono a niente. Abbiamo parlato fino adesso ma io lo lascio lì”, dice Wilma indicando un piatto che qualche vippona ha lasciato sul tavolo. Wilma mette in guardia gli altri vipponi: “Guai chi lo tocca ,se lo viene a prendere chi lo ha lasciato”. Wilma si confida poi con Pamela sugli amori del passato e dice: “Sono stata quattro anni con un ragazzo che aveva 12 anni meno di me. Poi sono stata due anni e mezzo con un uomo che era molto innamorato di me che aveva dieci anni meno di me”. Pamela le fa notare che in amore non conta l’età ma la persona che si ha accanto. Wilma dice: “Evidentemente io ai giovani mi pongo in modo giusto”.

Wilma Goich chiude con Carolina Marconi al GF Vip: "Per me non esisti più"/ "Se mi pesti i piedi ti cancello"

Wilma Goich attacca le sorelle Selassiè e Katia Ricciarelli

Wilma Goich nelle scorse ore ha lanciato qualche frecciatina agli ex gieffini della scorsa edizione. In particolare la concorrente del Grande Fratello Vip ha attaccato Lulù e Jessica Selassiè. La donna ha dichiarato: “Ecco e poi le princess! Una delle tre ha vinto. Ma che fine ha fatto? E’ sparita. L’altra, Lulù, mi stava proprio sulle pal*e! Non si è vista più nemmeno lei”. Wilma spende parole di stima invece nei confronti di Soleil Sorge: “Chi è andata avanti è solo Soleil Sorge che ha una bella testa!”. Patrizia Rossetti invece non è d’accordo e anzi su Alex Belli e Soleil Sorge ci va giù pesante: “Amici in comune mi hanno detto che lui è presuntuoso e se la crede. Tutti hanno capito che fingeva e recitava. E non diciamo che è stato il protagonista del GF Vip, semmai è quello che ha fatto più figuracce. Al massimo lui e Soleil sono stati degli antipatici. Preferisco essere me stessa e non ambire a fare la protagonista. Poi Alex è così narcisista, non mi piace per nulla. Bisogna ricordarci che il pubblico ci vede lungo. Lui e Soleil erano d’accordo si conoscevano già. E ce li hanno anche fatti venire a noia con tutte quelle puntate sul triangolo. Lei continuava adire amicizia speciale. Poi però si faceva mettere la faccia proprio lì”.

Wilma Goich, lite con Carolina Marconi/ "Hai usato la trasmissione per sputt*mi"

