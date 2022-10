Wilma Goich “Ho capito chi è realmente Cristina Quaranta”/ La rivelazione

Wilma Goich commenta il comportamento di Cristina Quaranta: “Ho capito chi è veramente e…”

Wilma Goich ha commentato con Patrizia Rossetti le sue preferenze nella casa del Grande Fratello Vip. Patrizia ha ammesso di aver avuto difficoltà nel trovare serenità nella casa e Wilma Goich ha detto: “Quando mi avvicino a certe persone sento il pelo che mi si rizza. Eppure faccio finta di niente”. Patrizia condivide il suo atteggiamento e infatti assicura di aver adottato lo stesso comportamento. Wilma Goich spiega che ci sono tre vipponi che proprio non sopporta: “Prima vedevo Cristina in un modo ma ora la vedo in un altro. Ho capito com’è realmente”. Patrizia invece ammette di avere delle riserve su di lei ma Wilma Goich assicura: “Non è una che racconta balle”.

Patrizia Rossetti fa poi notare a Wilma che ci sono persone che fanno finta di essere persone perbene ma che poi si rivelano altro. Wilma Goich però dice: “Più che altro è l’atteggiamento che è falso. Trovo che alcuni abbiano un atteggiamento forzato per la situazione”. Nelle scorse ore Wilma Goich è finita nel mirino del web per l’atteggiamento poco carino avuto nei confronti di Nikita Pelizon. La donna non ha nascosto le perplessità sulla ragazza: “Questa (Nikita) non ha mai detto nulla per un mese e guarda caso ieri sera parla del suicidio?”. Parole, quelle usate dalla cantante, che hanno letteralmente indignato il web.

Wilma Goich e la rivelazione sugli amori del passato

Wilma Goich si è confidata di recenti sugli amori del passato. Wilma si confida con Pamela Prati sugli amori del passato e dice: “Sono stata quattro anni con un ragazzo che aveva 12 anni meno di me. Poi sono stata due anni e mezzo con un uomo che era molto innamorato di me che aveva dieci anni meno di me”. Pamela le fa notare che in amore non conta l’età ma la persona che si ha accanto. Wilma dice: “Evidentemente io ai giovani mi pongo in modo giusto”.

Wilma Goich è amata dal pubblico anche se in alcune occasioni alcune sue dichiarazioni hanno infiammato il web. Alcuni infatti hanno sottolineato come la donna a volte abbia avuto degli scivoloni poco carini nei confronti degli altri inquilini. Anche la cantante aveva attaccato Marco Bellavia e infatti in molti avevano invocato per lei la squalifica. Nelle ultime settimane, Wilma ha cercato di rimettersi in gareggiata anche se le sue battute non sono sfuggite al web che non l’ha perdonata.

