Wilma Goich “ho imparato a gestire le mie lacrime”/ “A volte piangere serve, ma…”

GF Vip, Wilma Goich eliminata: le sue commoventi parole

Il Grande Fratello Vip 2022 perde una delle grandi protagoniste di questa edizione: Wilma Goich. La concorrente è stata eliminata al televoto nella puntata di questa sera e ha dovuto dire per sempre addio al reality. Prima di lasciare la Casa, però, Alfonso Signorini ha voluto parlare con lei e tributarle un doveroso omaggio, racchiudendo in alcune commoventi clip il meglio della sua avventura. Nel filmato, in particolare, la cantante ha parlato del suo rapporto con il dolore, dopo la morte della figlia Susanna, e di come l’abbia affrontato in questa esperienza televisiva.

“Come si impara a gestire il dolore?“, chiede Alfonso Signorini dallo studio, commosso dalla storia della Vippona. “Quando ero fuori non lo sapevo – confessa – ero un po’ la vittima di questo dolore e lo sarò sempre. Però mi crogiolavo in questo vittimismo. Quando sono entrata qui dentro ho scoperto un mondo completamente diverso che mi ero dimenticato. Non era un mondo diverso da quello che vivevo, ma che avevo dimenticato e accantonato“.

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Wilma Goich ha saputo affrontare questo dolore che si porta nel cuore. E, parlando del suo rapporto con le lacrime, rivela: “Quando sono entrata piangevo molto più spesso, ma ho imparato anche a non piangere, a gestire le mie lacrime. Perché a volte piangere serve, è chiaro, perché uno con il pianto tira fuori qualche cosa, ma a volte anche una risata ti aiuta moltissimo“.

Nel corso della sua avventura, i rapporti e la convivenza con tanti giovani coinquilini l’hanno aiutata a rinascere, a sorridere e a vivere un’esperienza indimenticabile: “Io dico sempre: il Grande Fratello è stato importantissimo per questo, perché questi giovani mi hanno risvegliato la voglia di vivere, di ridere, di giocare, tutte cose che avevo accantonato. Anche piangere serve, ma sarebbe bello piangere più spesso di gioia che di dolore“. E, tra i suoi progetti del futuro, rientra anche il desiderio di ritornare a cantare: “Ancora no, ma ci sto pensando“.

