Wilma Goich hot al GF Vip: “20 anni che non faccio sess*”/ Poi spiazza Antonino: “Porta il lubrificante!”

PoiGrande Fratello Vip 2022, Wilma Goich e la battuta hot: “Porta anche il lubrificante“

Al Grande Fratello Vip 2022 Wilma Goich si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni e commenti sulla sua vita privata, provocando risate e anche un velo di imbarazzo in Daniele Dal Moro, con cui il rapporto è in stand-by. La cantante si è ritrovata a parlare con il coinquilino, ma anche con Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese, della camera della Tata lasciata ormai vuota. A suo dire, potrebbe infatti essere adibita a suite ed è lì che interviene Tavassi, che le dice: “Fare sesso è comunque obbligatorio“.

Edoardo Vianello attacca l'ex moglie Wilma Goich:"Non l'ho mai tradita"/ "Forse non ha altro da raccontare.."

La Goich gli risponde, entrando nel dettaglio della sua intimità: “È obbligatorio fare sesso? Ma sono vent’anni che non lo faccio“. Tavassi le chiede ironico: “E devi aspettarne altri venti?“. Tra i commenti e le risate, interviene anche Spinalbese: “Vorrei dire anche io la stessa cosa“. Ma a scatenare lo sconcerto e le risate sono le parole di Wilma Goich che, ridendo a crepapelle, si rivolge ad Antonino con una battuta hot: “Porta anche il lubrificante“. Tutti quanti rimangono sconvolti da quelle parole e scoppiano a ridere, con l’ex di Belen che si alza e la abbraccia.

Wilma Goich, lite con Daniele Dal Moro?/ Tutta colpa di Oriana: il gesto che scatena…

GF Vip, Wilma Goich scatena le risate. E sul web il video è già virale

I commenti di Wilma Goich al Grande Fratello Vip 2022 hanno lasciato tutti di sasso, con Edoardo Tavassi che, dopo le parole della coinquilina, commenta: “Ma che è la sabbia? Wilma tutta di sabbia“. E, tra le risate generali, aggiunge: “Vedi Antonino con la paletta e il secchiello“. Tuttavia, se da un lato hanno prevalso le risate dei coinquilini (Goich compresa), dall’altro Daniele Dal Moro ha assistito al siparietto visibilmente imbarazzato, accennando solo un sorriso sul volto e non intervenendo direttamente nella spinosa questione.

Wilma Goich choc su Edoardo Vianello: "Metteva zizzania tra me e mia figlia"/ "Con i miei soldi ha pagato…"

Il video di quegli istanti ha inevitabilmente fatto il giro del web e su Twitter in molti hanno commentato, divertiti. “Wilma, il lubrificante e il disagio di Daniele concentrato tutto in meno di 2 min” si legge. E un altro utente commenta ironico: “Wilma che chiede il lubrificante. Non c’è niente da fare le over sono la mia vita nei reality, le giovani con tutto l’impegno non potranno mai superarle“.

EdoT: “la stanza della tata diventerà la suite”

Nino: “voglio andarci”

EdoT: “nella suite è obbligatorio fare sesso”

Nino a Wilma : “vabbè dai Wilma si può fare”

Wilma: “Io sono 20 anni che non lo faccio, servirà del lubrificante”

EdoT: “Wilma tutta insabbiata” ⚰️⚰️⚰️ #gfvip7 pic.twitter.com/4977jn2bN0 — Giorgi cara Giorgi (@giorgiabas1) December 20, 2022

Wilma, il lubrificante e il disagio di Daniele concentrato tutto in meno di 2 min. 😂😂 #gfvip pic.twitter.com/nSczQxvrdP — Steffy (@Steffy________) December 21, 2022

Wilma che chiede il lubrificante. Non c’è niente da fare le over sono la mia vita nei reality, le giovani con tutto l’impegno non potranno mai superarle #gfvippic.twitter.com/j85fMpsRHA — Ice (@Ice_phoen1x) December 21, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA