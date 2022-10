Wilma Goich, il tradimento dell’ex marito Edoardo Vianello/ “Così l’ho scoperto…”

Wilma Goich racconta uno dei tradimenti dell’ex marito Edoardo Vianello

La storia di Wilma Goich è ricca di colpi di scena. Una parentesi molto importante è legata alla sua storia d’amore con Edoardo Vianello. Un matrimonio per nulla semplice visto che più volte la Goich è stata tradita. Una di queste la cantante l’ha raccontata in diretta al Grande Fratello Vip 2022, spiegando di aver beccato l’ex marito sul fatto ancor prima che i due convolassero a nozze.

“Edoardo oggi è l’affetto mio più caro. – ha esordito tenera la Goich – Oggi lui ha un’altra vita, io non me la sono rifatta per scelta. Non ho trovato quello che era adatto a un matrimonio, anche perché per me il matrimonio è uno e quello che ho avuto è bastato e avanzato.” ha spiegato.

Wilma Goich: “Ho beccato Edoardo con un’altra anche prima del matrimonio”

A questo punto è arrivato il racconto inedito di uno dei tradimenti subiti da Vianello: “C’è stata tanta infedeltà ma anche tanto amore. Di tradimenti ne ricordo diversi, ma quello che ricordo meglio è prima che ci sposassimo, ci stavamo frequentando, io ero innamorata persa. Un giorno sapevo che era a Milano, io sempre sospettosa perché già avevo delle piccole avvisaglie, mi sono fatta accompagnare da lui, sono scesa, l’ascensore si è aperto e lui è uscito insieme a una ragazza. Mi ha salutato e poi se n’è andato.”

