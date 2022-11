Wilma Goich in nomination d’ufficio al GF Vip?/ Regolamento violato: cos’è accaduto

Wilma Goich in nomination d’ufficio al Grande Fratello Vip? La concorrente ha violato il regolamento

Dopo giorni in isolamento a causa del Covid, Wilma Goich ha finalmente fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip e ha ritrovato la spensieratezza lasciata. È subito tornata nel pieno del gioco, aggiornandosi su quanto accaduto in queste settimane e lasciandosi anche andare a rivelazioni che non avrebbe dovuto fare. Wilma ha infatti violato il regolamento del GF Vip, svelando ai compagni qualcosa che è accaduto fuori dalla Casa.

I Vipponi, com’è noto, sono isolati dal mondo esterno e non possono sapere cosa sta accadendo, dalle sciocchezze alle cose più importanti. Wilma Goich ha però parlato dei Mondiali di calcio in corso da qualche giorno, svelando anche uno dei risultati più eclatanti finora usciti dagli incontri in Qatar.

Wilma Goich come Andrea Zelletta: in nomination diretta?

Nel particolare Wilma Goich avrebbe rivelato il risultato della partita giocata tra Argentina e Arabia Saudita, sottolineando l’eclatante vittoria della seconda. Di fronte a questa rivelazione alcuni telespettatori hanno ricordato che un episodio simile è accaduto qualche tempo fa, per la precisione durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Quella volta fu infatti Andrea Zelletta a rivelare alcune notizie, anche calcistiche, dall’esterno dopo essere stato in isolamento.

In quell’occasione Andrea venne ‘punito’ dalla produzione con la nomination d’ufficio. Motivo per il quale c’è già chi sta avanzando la richiesta che venga dato lo stesso trattamento alla Goich. Se così fosse, la concorrente andrebbe direttamente in nomination nella puntata di lunedì prossimo.

