Wilma Goich innamorata di Daniele Dal Moro/ “Può fare quello che vuole, io so…”

Wilma Goich innamorata di Daniele Dal Moro

Wilma Goich, rientrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dopo aver contratto il Covid, è tornata a parlare dei suoi sentimenti per Daniele Dal Moro. Nonostante la differenza di età (lui ha 45 anni in. Meno di lei), la cantante ha rivelato che l’ex tronista di Uomini e Donne è riuscita a “risvegliarla” da un punto di vista sentimentale dopo diversi anni.

Nelle ultime ore Wilma Goich si è confidata con Patrizia Rossetti e Sarah Altobello: “Noi siamo uguali, abbiamo le stesse paure. Lui può fare quello che vuole, io so. Io so che è amore”. E ha aggiunto: “Tutti e due siamo consapevoli. Non è che lui no e io sì. Siamo tutti e due talmente uguali, che proprio per me può succedere qualsiasi cosa intorno a me, io non sarò mai gelosa”. Wilma Goich ha confessato di essersi innamorata di Daniele Dal Moro, dopo le lunghe chiacchierata fatte insieme.

Wilma Goich: “Può fare quello che vuole, però io so”

Patrizia Rossetti ha chiesto a Wilma Goich faccia a essere così sicura dei suoi sentimenti e la cantante ha così risposto: “Ti devo dire una cosa, c’è una punta di sicurezza che ti basta uno sguardo di una persona per capire tutto. Noi abbiamo parlato per ore, siamo uguali, abbiamo le stesse paure. Può fare quello che vuole, però io so”. Quando la Rossetti le ha chiesto quali siano i sentimenti del giovane, Wilma ha risposto: “Io non chiedo, non voglio sapere”, soddisfatta del rapporto che hanno adesso. Tra i due c’è stato un timido bacio a stampo in confessionale e l’ex tronista ha scherzato dicendo che quando uscirà dalla casa frequenterà solo persone sopra i 70 anni. Sui social, però, in molti criticano Wilma, sostenendo che si sia fatta un “film”: “Spero che stiano recitando un copione di una telenovelas”, ha scherzato un utente su twitter. Un altro, invece, sostiene che la Goich abbia capito come funzionano le cose al GF Vip: “Wilma non è impazzita è solo furba, ha capito che senza una storiella d’amore al GF nn si va avanti…”

