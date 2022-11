Wilma Goich: “Io innamorata di Daniele Dal Moro”/ Lui: “La porterò fuori di qui”

Wilma Goich e Daniele Dal Moro, rapporto speciale

Daniele Dal Moro e Wilma Goich sono sempre più vicini. Chiamati a parlare del loro rapporto da Alfonso Signorini, lui racconta: “Mi commuovo. Wilma è ai miei occhi una donna di successo, così piccola ma allo stesso tempo così forte, che ha superato tutto quello che ha dovuto vivere ma ancora ha grinta e voglia di vivere alla sua, è fonte di ispirazione”. Lei racconta di sentirsi ricca di attenzione con lui: “Una volta ero coccolata, poi è iniziato il periodo delle non coccole. Daniele mi coccola. Se avessi avuto qualche anno in più io e qualche anno in più lui, saremmo stati perfetti“.

Daniele Dal Moro racconta che se avessero avuto un’età diversa, “L’avrei amata da subito. Wilma è sicuramente una persona che mi porterò fuori da qua ed è già tanto”. Lei non può far altro che confermare: “Noi ci amiamo tantissimo. Andrò a trovarlo a Verona e conoscerò i suoi amici”.

Wilma Goich e Daniele Dal Moro fanno ingelosire Elenoire

Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich ha fatto ingelosire Elenoire in studio, che nelle settimane in casa sembrava essere molto presa dal concorrente: “Hai queste amiche, tienitele anche fuori perché io non ci sono”. Lui risponde: “Il rapporto che c’è tra noi è dentro di me, non ho bisogno di parlarne fuori”.

Wilma rivela poi di essere pronta ad aprire nuovamente il suo cuore: “Avevo chiuso tutte le barriere e creato su dei muri incredibili ma magari fuori incontro qualcuno. Daniele? Io sono innamorata di lui ma mica mi faccio fantasie!”. Sonia Bruganelli commenta: “Daniele ha affascinato sia Elenoire che non è una donna facile, sia Wilma. Quindi qualcosa di bello ce l’ha”. Secondo Patrizia, “È una cosa molto tenera e vera. Loro si sono uniti molto subito in confidenze. A volte mi unisco a loro ma poi li lascio soli. C’è una bella alchimia”.

