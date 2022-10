Wilma Goich ironizza su Antonino Spinalbese e Sofia De Donà/ “Le coperte parlano…”

Wilma Goich fa un’allusione hot su Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà

Wilma Goich interviene sulla situazione tra Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà. La cantante e concorrente del Grande Fratello Vip ha ironizzato sulle effusioni spinte che i due si sarebbero scambiati sotto le coperte. Wilma si trovava in giardino assieme a Carolina Marconi, Charlie Gnocchi, Nikita Pelizon e Luca Salatino. La cantante ha intonato un breve motivetto insinuando il dubbio che tra Sofia Giaele e Antonino non ci siano state solo delle carezze affettuose: “Noi non ci crediamo alla storia dei grattini. Pensiamo che ci sia stato dell’altro”. Sofia Giaele De Donà sorride divertita mentre gli altri seguono Wilma Goich che ad un tratto dice: “Le coperte parlano e gli occhi guardano”. A quel punto una voce fuori campo dice: “Nonnì ora basta”. Non sappiamo se si tratti di Sofia o di Antonella che pochi minuti prima aveva invitato gli altri ad una maggiore responsabilità: “Ci sono bambini che seguono il programma”.

Wilma Goich bacchetta Daniele Del Moro/ "Hai baciato Elenoire Ferruzzi"

Wilma Goich aveva già notato qualcosa di sospetto nel comportamento di Antonino Spinalbese quando era avvenuto il fattaccio. Divertita, aveva punzecchiato Spinalbese: “Perché ti guardi lì?”, per poi ridacchiare. Antonino si è giustificato: “C’è il segno del…”, per poi andare via. Mentre la Goich ha cercato di cambiare argomento, Attilio Romita non è proprio riuscito a trattenersi dal fare una battuta piccante: “Ha il segno delle mani di Giaele” e ha iniziato a ridere, mentre Wilma ha concluso con un “No, dai…”.

Daniele Dal moro ha baciato Elenoire Ferruzzi?/ Giaele lo smaschera

Wilma Goich e Nikita Pelizon fanno pace, cosa si sono dette?

Dopo la discussione delle scorse settimane, Wilma Goich ha cercato di fare pace con Nikita Pelizon. A fare il primo passo è stata la modella: “Mi sento di chiederti scusa per quanto riguarda il tono che ho usato e ribadisco quanto tu avessi ragione quando mi dicesti ‘impara a chiedere’ riguardo ai bicchieri che ci sono. Voglio ribadirti che hai ragione”. Wilma però la rassicura: “Abbiamo sbagliato entrambe”. Wilma è rimasta sorpresa del gesto di Nikita Pelizon che ha accolto le sue scuse.

Tra le due la discussione era nata per via del cibo. Nikita ha preparato delle polpette utilizzando una mozzarella che in realtà era destinata alla pizza del giorno dopo poi, nella stessa sera, ha per sbaglio bevuto dal bicchiere della coinquilina. Wilma Goich era andata su tutte le furie e aveva detto: “Sorriso di me**a, non me ne frega un ca**o del perché ha il sorriso, non me ne frega niente della maschera che ti metti. Qui ognuno si inventa quello che vuole”. Poi parlando con George Ciupilan aveva rincarato la dose: “Bisogna fare delle dinamiche, allora lei ha deciso che la sua dinamica è il bambino”.

WILMA GOICH VS NIKITA PELIZON/ "Mi ha tirato in faccia le mozzarelle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA